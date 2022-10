Casañ, sobre Unionistas: "Los empates no me gustan"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de los medios de comunicación al término del empata por 1-1 entre su equipo y el San Ferando bajo el diluvio en el Reina Sofía.

Valoración: "Nos ha costado arrancar en los primeros minutos ante un rival con dinámica positiva y que domina muy bien los tiempos. En la segunda parte hemos salido con otra mentalidad y buscando el empate. Hemos empatado y hemos ido a por el segundo. No ha sido el mejor partido".

Chapela, sustituido: "Estaba con unas pequeñas molestias. Le hemos aguantado 15 o 20 minutos de la segunda parte para ver si conseguía alguna opción, pero está resentido del isquio y veremos si es solo molestia o va a más".

Falta carácter: "No. Muchas veces sé que es complicado porque estamos con jugadores jóvenes. Todos tenemos que mejorar en muchos aspectos. Era un equipo muy trabado porque el rival, desde que metió el gol, utiliza sus artimañas. El jugador se desquicia más, protestas más al línea, al árbitro, los otros se tiran… tenemos que ser más listos y no entrar en esas acciones".

Puntuar: "Los empates no me gustan, me gusta ir a por el partido y ganar. Si haces una valoración del empate, hoy no es malo... pero, por ejemplo, el del Fuenlabrada te deja muy mal sabor de boca".