Íñiguez, sobre la afición del Perfumerías Avenida: "Hoy se ha vivido comunión con la gente y les hemos dado una pequeña alegría"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha ofrecido sus impresiones al término del partido con el Valencia Basket tras una semanas un tanto duras con dos derrotas en la Supercopa y Lugo.

Valoración: "Hemos hecho una buena primera parte, pero ha sucedido lo mismo que en otros partidos tras el descanso y hemos fallado para dejar de defender. Así no se puede aspirar a grandes cosas. El último cuarto ha estado mejor. Hay gente que cuando no mete, se desconecta. Aquí queremos ganar. Hoy se ha vivido comunión con la gente y les hemos dado una pequeña alegría. A la Supercopa no le doy importancia, pero sí a lo de Lugo. Es muy importante que le demos cosas a la gente. Es algo que te motiva a darlo todo porque eres parte de algo más. Es parte de este equipo".

Dos derrotas seguidas: "Se ha gestionando entrenando. El jueves teníamos recuperación y dije que había que entrenar normal. Así vienen los resultados y hemos trabajado. Somos un equipo vulnerable. El partido de hoy es para ganar 90-50, pero hacemos regalos y metemos al rival otra vez. Si alguien empieza a ser un vampiro de energía, se bajará del autobús. No quiero vampiros de energía para que chupe la energía de las demás. Los vampiros de energía no están permitidos en este pabellón".

Gulbe: "Ha sido decisión técnica. Igual es que estoy nervioso como decís por ahí. Yo no estoy nervioso. Vi una tertulia y estoy muy concentrado en mi trabajo".