El Farinato Rock 'hace arder', tres años después, San Román

El Farinato Rock ha vuelto, tres años después, a celebrarse en la plaza de San Román. El festival, reivindicativo y solidario de la juventud salmantina, organizado por el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) ha vuelto a la plaza este sábado. Numerosas personas se dan cita en un evento que ha arrancado a las seis de esta tarde y se prolonga hasta medianoche.

La cabeza del cartel es Tremenda Jauría, colectivo madrileño que fusiona una diversidad de estilos urbanos y que goza de gran popularidad. Además, participan la banda charra This Is The Way, el grupo acústico Tremolo, el punk burgalés de Ascua, el dúo de rap formado por Lmen y Pablo Quartier y Diazepam, grupo de rock de Béjar.

La presente edición presenta las novedades de, por una parte, contar una banda como cabeza de cartel formada en su mayoría por mujeres y con un estilo musical algo diferente a los grupos de anteriores ediciones y, además, que todos los grupos locales debutarán en este 2022 en el Farinato Rock, reflejo del buen momento de la escena musical salmantina.

Como en otros años, hau un ‘Punto Violeta’ para asegurar un espacio libre de agresiones machistas y también se dan cita en el evento multitud de asociaciones, colectivos y partidos con sus respectivos puestos informativos, que servirán de punto de encuentro para los movimientos sociales de la ciudad.

Al igual que en las ediciones anteriores, el Farinato Rock tendrá un propósito solidario y, en esta ocasión, todo lo recaudado irá destinado a la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Fotos: David Sañudo