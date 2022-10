“Crear el árbol de Navidad de Villoruela es una manera de poder devolver a la gente un poco de la solidaridad que recibimos de la gente”

Se ha convertido en uno de los anuncios más sorprendentes y a la vez más tradicionales de la Navidad en la provincia de Salamanca y un año más no faltara a su cita. Y es que Villoruela volverá a ubicarse como lugar y fecha imprescindible del mes de diciembre y las fiestas con el montaje de un nuevo gran árbol navideño sostenible que una vez más llegara impulsado y creado por la asociación Villoruela se Mueve.

Una iniciativa, que este año cumple siete navidades ya iluminando y adornando la plaza mayor de la localidad, evento que se espera con especial cariño por multitud de vecinos y visitantes, quienes ya comienzan a interesarse por unos preparativos que por fin dan sus primeros pasos.

Tal y como explica Juani Cortes, integrante de Villoruela se Mueve “la idea del gran árbol de Navidad surgió como una más de las actividades que realizamos desde la asociación buscando dinamizar la vida cultural del pueblo, una de las máximas de esta asociación. Pensamos que sería una bonita manera de juntar a las familias en unas fechas tan entrañables alrededor de algo que ellos mismos habían ayudado a crear

Una iniciativa que sorprendía en su estreno, convirtiéndose tras el en un momento tan llamativo como esperado en Las Villas, la comarca de Peñaranda, e incluso a nivel provincial, ya que es una de las estampas más llamativas de la Navidad provincial salmantina de relevancia.

Año tras año, esta iniciativa se ha ido consolidando, teniendo entre sus grandes éxitos también la originalidad, ya que cada edición se ha confeccionado con materiales diferentes, atesorando en el proceso no pocas anécdotas, aunque si tuvieran que destacar algún momento, Juani asegura que “cuando nos planteamos hacer el árbol de Cds pensamos que no íbamos a lograrlo, que no llegaríamos a juntar tantos como los que necesitábamos. Pero cuando vimos que desde Palma de Mallorca nos llegaba una caja llena de discos nos dimos cuenta que todo al final es posible si la gente participa y colabora…Fue una gran satisfacción, y más el poder colaborar con el pueblo de Santovenia en Segovia pudiendo donar los discos que nos sobraron. Pero sin duda me quedo con los momentos compartidos mientras lo elaboramos, son únicos, irrepetibles, llenos de risas y complicidad, también de cabreos y prisas, pero que al final hacen que el árbol vea la luz año tras año”.

Una filosofía que ya se pone en marcha, aunque el de este año tendrá un carácter todavía más especial, ya no solo por los materiales, sino por el mensaje positivo que pretende transmitir a todos. “La pandemia, la guerra, la incertidumbre del futuro nos ha hecho mella a todos. Creemos que hay buscar el modo de recuperar lo que era nuestra vida, de seguir adelante con esperanza y ganas de lucha. Solo nosotros, cada uno de nosotros, podemos lograr el cambio, de ahí que el árbol de este año sea verde esperanza. Queremos que sea un mensaje positivo para todos, que muestre que si es posible recuperar todo aquello y seguir adelante” explica.

Un color y una filosofía que ya ha comenzado a trabajarse, lanzando la primera campaña de recogida de material para comenzar su confección, solicitando a la gente la donación de todo tipo de plásticos, ropas, telas, restos de césped artificial, tapete de ocultación o sabanas viejas de color verde, que serán los grandes protagonistas de la gran estructura que presentara un año más el árbol navideño de Villoruela, sobre la que también se trabaja en el diseño mientras comienzan a llegar las primeras aportaciones de color con las que se pone en marcha la cuenta atrás para poder ver el resultado.

Una primera cita, con la que pretendían comenzar a darle forma a la estructura de este año, que contaba con una escasa respuesta, por lo que abren la petición de materiales a la entrega de sábanas viejas para que puedan ser teñidas de verde y ser utilizadas para el gran árbol. “Pedimos la colaboración de todos para que, si tienen sabanas en color claro o alguna prenda de ropa verde, podáis hacérnosla llegar a Villoruela. Juntos estamos seguros que vamos a conseguir el objetivo” aseguran desde el colectivo.

Un árbol, que aún no tiene fecha definitiva para su presentación, ya que acaba de comenzar el proceso de creación y el día de su puesta de largo estará ligado directamente con el tiempo que se tarde en finalizar su creación y recibir todo el material donado necesario para ello.

“Crear este árbol de Navidad es nuestra manera de devolver un poco de la solidaridad que recibimos por parte de la gente. Colaboramos con las distintas asociaciones a través de la chocolatada benéfica que realizamos el día de la presentación del árbol. Para este año aún no hemos pensado a que asociación ira destinada la recaudación, aunque sea cual sea, seguro le vendrá muy bien el dinero” asegura Juani, quien se muestra ilusionada con poder llegar al momento del montaje del árbol ya que afirma que “es una forma de involucrar a la gente en un proyecto que no solo es nuestro, sino que le pertenece a toda la gente que, de una manera u otra, participa en él”.