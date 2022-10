Monroy, ex del Salamanca UDS: "El Helmántico y la afición imponen. Es un estadio en el que a todos nos gustar jugar"  

Álvaro Monroy, exjugador del Salamanca UDS y actualmente en las filas del Atlético Bembibre, ha atendido a este medio de comunicación gracias a una entrevista realizada antes de regresar a la que fue su casa. Además, el delantero empezó en el filial y acabó jugando con el primer equipo.

Su situación actual: "La idea del club es profesionalizar las cosas para estar lo más arriba posible. Por unas cosas o por otras no conseguimos cerrar los partidos y nos están empatando en los finales. La dinámica es la de seguir y los resultados llegarán".

Cómo es el Bembibre: "Queremos competir de tú a tú contra cualquier rival. No somos superiores a nadie, pero tampoco inferiores. Iremos con la idea de sacar los tres puntos".

Su rendimiento: "Me estoy encontrando bien y en el club se quiere contar con gente ambiciosa. Uno siempre busca ser importante".

Salamanca UDS: "Es un grupo nuevo y es difícil que todo vaya rodado desde la jornada 1, pero el trabajo y el ir a poco a poco dará sus resultados. No hay ningún equipo superior ni que te vaya a dominar durante todo el partido. Todos los rivales son complicados y cualquiera puede ganar".

Etapa en el club charro: "Estar en un sitio no es mejor o peor por el nombre, sino por la gente que forma parte de él. Me he llevado amigos como Luis, Mica... y siempre nos han apoyado. La exigencia la marcan los aficionados y un club que quiere estar arriba no puede permitirse descensos".

Helmántico: "El míster quiere que seamos un equipo 'jugón' y que no le tenga miedo a nada para poder competir en distintas fases del juego. El Helmántico y la afición imponen. Es un estadio en el que a todos nos gustar jugar".

Celebraría un gol o no: "Depende un poco de la situación, pero no me he ido de malas maneras del Salamanca ni mucho menos. Tampoco tengo a nadie en contra, aunque habría que ver ese momento (ríe)".