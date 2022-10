María y las críticas al Salamanca UDS: "Que la gente se altere, yo no lo entiendo. Las decisiones las tomo yo"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado el partido de su equipo con el Atlético Bembibre con la idea de volver a la senda de la victoria delante de la prensa local.

Semana tras derrota: "Mucho no afectó, pero cuando se viene de derrota siempre se nota. Hemos hablado y corregido cosas por los fallos puntuales".

Bembibre: "Es un contexto diferente. Jugamos ahora en casa y juega a otra cosa el rival. Puede ser un partido parecido al de la Cultural Leonesa. Tiene una plantilla que aspira a playoff. Ellos entrenan por la mañana y es significativo. Hay que estar metidos".

Diego Benito: "Sigue con las pautas y la próxima semana podría empezar a meterse con el grupo. Se le espera, pero es baja".

Plan de partido: "Es similar a los de casa y no va a variar mucho".

Cambios: "Bruscos no, pero alguno va a haber. Aspiro a tener a todos los jugadores enchufados y que me den guerra para hacer el once. No vamos a ver un Salamanca diferente en casa y fuera".

Charlas con defensas: "Son cuestiones tácticas con los laterales y centrales. He empezado por atrás, pero también he hablado con porteros y luego los medios, delanteros. Es un repaso sin nada particular con cosas para mejorar".

Críticas: "No vamos a ganar todos los puntos, pero ningún equipo te va a ganar todos los puntos. Que la gente se altere, yo no lo entiendo. Las decisiones las tomo yo".