El gobierno de la Junta niega la UVI a Peñaranda pero reconoce que han aumentado las demandas de emergencias graves

El senador por el PSOE de Salamanca, Fran Díaz, junto al procurador socialista en las Cortes, Fernando Pablos, y la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, han comparecido este viernes ante los medios de comunicación para informar sobre la situación de las dotaciones sanitarias ,competencia de la Junta, en la ciudad y su comarca.

Ha sido la sede de los socialistas peñarandinos el espacio en el que Pablos explicaba la situación vivida este pasado jueves en las Cortes autonómicas, en la que el mismo exponía para su debate una proposición no de ley sobre la necesidad de la UVI móvil para la ciudad y su zona básica.

“Los socialistas registramos a principios de esta legislatura una serie de iniciativas que nos parecían de máxima relevancia en el ámbito de las competencias autonómicas. Una de ellas tiene que ver con una demanda casi histórica, abanderada por el equipo de gobierno municipal, especialmente por Carmen Ávila y Fran Díaz, que no es otra que la llegada de una UVI móvil para la zona básica de salud. Quiero recordar que no es la primera vez que presentamos esta petición, ya que, tal y como está registrado en el Boletín de las Cortes del 3 de septiembre de 2015, pueden encontrar la misma petición, con lo que ahora solo cambiamos la fecha porque la petición es la misma. Creo que somos sensatos y para muestra está” y añade que “aquella primera iniciativa nunca llego a debatirse, mientras que la registrada ahora si se debatía ayer”.

“En la comarca de Peñaranda hay tres zonas básicas de salud: Cantalapiedra, Villoria y Peñaranda. Para las tres solo hay una ambulancia convencional de emergencias (soporte vital básico). Esto es claramente insuficiente, en una zona con 12.000 cartillas al menos y, como en el resto de la provincia, con una población en envejecimiento progresivo” asegura Pablos.

Tal y como apuntaba el procurador socialista “la noticia de este pasado fin de semana, cuando la espera de dos horas a la ambulancia convertía finalmente un mareo en una parada cardiaca, o el tener que hacer algo tan indigno como tener que cambiar en una gasolinera a un paciente grave de una ambulancia a una UVI hacen más que necesario la puesta en marcha de este servicio que reclamamos”.

Tal y como indica Pablos “entre los argumentos del gobierno autonómico, hubo cosas que nos sorprendieron, ya que la portavoz del PP no era el procurador por la provincia de Salamanca, algo ilógico. Esta misma portavoz sorprendía al reconocer que las demandas de emergencias en la comarca habían aumentado año tras año, llegando a subir un 10% hasta 2021. Y su argumentário fue más que llamativo, suponiendo una falta de respeto para los vecinos de Peñaranda y su comarca, pidiendo que modificáramos nuestro texto a nivel de toda la comunidad, en especial en el medio rural, para una gestión más eficaz de los recursos generales…ni una sola mención a Peñaranda y su comarca y la falta de servicios”.

Lo último abordado en la sesión, tal y como detalla Fernando Pablos, fue el cambio de contratos en el modelo de emergencias de la comunidad, aunque subraya que “los socialistas vamos a seguir defendiendo que en Peñaranda exista la UVI móvil que de servicio al conjunto de la comarca y a otras zonas como la de Alba de Tormes. Algunos municipios de esta zona están más cerca de Peñaranda que de Salamanca, por lo que podrían verse beneficiados. Seguiremos en la lucha”.

Por su parte, Francisco Díaz, ponía de manifiesto “lo triste que es que en esta ciudad, en el ámbito municipal al menos, a la vista de lo ocurrido durante el último pleno, no tengamos unanimidad de los partidos en un tema tan fundamental como este. Lo que vimos en el Pleno fue literalmente una verdadera vergüenza protagonizada por la portavoz del PP, poniéndose de lado de Mañueco y sus socios de Vox. Este gobierno municipal se ha puesto de frente para que Peñaranda tenga de nuevo el servicio de Psiquiatría que la Junta nos quitó de un plumazo. Asistí con perplejidad desde la distancia a los argumentos peregrinos del el Partido Popular para justificar la desaparición y todavía más ante la acusación casi directa de que el culpable de la situación era el Coordinador del Centro de Salud, alguien a quien hemos entregado la Medalla de Oro de la ciudad hace un año” y añade que “fue vergonzoso y enormemente triste comprobar como el PP peñarandino es un lacayo de Mañueco y Vox”.

Díaz aseguraba que “seguiremos reclamando que Peñaranda tenga unas infraestructuras sanitarias dignas y decentes, para los peñarandinos como para los vecinos de la comarca y las zonas limítrofes. Estamos frente a quienes año tras año deciden dejarnos atrás. Frente a que tengamos el servicio de fisioterapia en una sala de cafetería de un pabellón, espacio cedido desde 2007. Frente a quienes deciden que tengamos un Centro de Salud en condiciones casi deplorables…seguiremos reclamando porque, ante la soledad que tenemos por parte del Partido Popular y la tibieza del Ciudadanos, queremos lo mejor para la ciudad y los vecinos, algo que pasa por servicios de calidad” y suma el que “ayer el PP se hacía feliz la foto junto a Javier Iglesias, quien hablo de terrorismo, de quiebras de país…pero no hablo de los intereses de los alcaldes populares de la comarca, alguno de los cuales tampoco tienen medico desde hace días…me pregunto qué pensarían al hacerse esa foto”.

Carmen Ávila agradecía la defensa de la Sanidad realizada por Fernando Pablos en las Cortes y la lucha por la llegada de este servicio a la ciudad. “Desde luego ha quedado reflejado que, con el cambio de texto que planteaban ayer en la votación, no tienen intención de solucionar nada. Seguiremos pidiéndolo hasta que pueda ser una realidad. El no o la callada por respuesta no nos van a parar. El viceconsejero aseguraba en la reunión que mantuve con el que Peñaranda estaba muy cerca de Salamanca, por lo que parece que no es necesaria la UVI. Pero resulta que este soporte lo tiene Salamanca…no estará más cerca el centro de la capital del Hospital que Peñaranda? Creo que no hacen otra cosa que mirar para atrás y no quieren afrontar la realidad del medio rural”.