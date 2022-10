Ramón, "disponible en principio": "Tenemos que apoyar al equipo de la ciudad y hay que venir que vamos a sacar los tres puntos 100%"

Ramón Blázquez, jugador de Unionistas, ha dicho a SALAMANCArtv AL DÍA que "en principio" estará disponible para el partido contra el San Fernando pese a sus molestias tras la sanción de David Vicente.

Sensaciones tras Algeciras pese a no jugar: "Puntuar fuera de casa es muy importante y hay que hacerlo bueno consiguiendo los tres puntos en el Reina".

Lesión: "Tenía una elongación en el isquio y tampoco queríamos prevenir. No merecía la pena pegarse el viaje y no saber si iba a estar disponible, era mejor esperar una semana más y a ver cómo voy entrenando".

Disponible para el San Fernando: "Sí, en principio sí. El lunes ya entrené y a ver qué tal va la semana".

David Vicente, sancionado: "Depende de lo que hablemos y es decisión del míster si fuerzo o no por esto. Si me encuentro bien, quiero jugar; si no estoy bien, ya veremos cómo lo hacemos".

San Fernando: "La Liga es muy dura y todos los equipos van a competir. Está sacando puntos, pero debemos fijarnos en nosotros y hay que hacerse fuertes en el Reina. Llevamos trabajando en lo mismo desde el primer día y poco a poco van llegando los resultados. La gente está más feliz".

Afición: "El Clásico es para el Madrid y el Barça. Nosotros tenemos que apoyar al equipo de la ciudad y hay que venir que vamos a sacar los tres puntos 100%".