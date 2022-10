Marín, sobre su reencuentro con Unionistas: "Estoy emocionado de poder jugar este partido en Salamanca"

"Estoy muy ilusionado y con ganas de ver a tanta gente con la que he estado dos años allí", ha comentado el exjugador blanquinegro

Antonio Marín, exjugador de Unionistas y actualmente en las filas del San Fernando, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA antes de su regreso al Reina Sofía tras su salida de hace unos meses.

Nueva etapa: "He acabado en el San Fernando como bien sabe la gente de Unionistas y estoy habituándome a un nuevo equipo, una nueva ciudad, pero estoy contento porque es un buen sitio para vivir. Me he encontrado un club del estilo de Unionistas porque la gente es cercana y te trata bien. Estoy más cerca de mi casa también".

Cogiendo presencia en el equipo: "Empecé la Liga sin jugar, pero hemos cambiado de entrenador y sí que he estado entrando en el equipo. Me estoy encontrando bien y tengo más minutos. Hemos cogido buena dinámica. La plantilla es amplia y competitiva, por lo que hay exigencia. Llegué a la pretemporada con una lesión del año pasado. Hemos jugado con defensa de cinco y yo he hecho de carrilero de derecho".

San Fernando: "Somos un equipo muy compensado y del medio hacia delante hay jugadores que pueden marcar diferencias. Hay mucho nivel, somos alegres y con la llegada de Salva estamos concediendo poco".

Vuelta a casa: "Estoy muy ilusionado y con ganas de ver a tanta gente con la que he estado dos años allí. Estoy emocionado de poder jugar este partido en Salamanca. Tengo muchos amigos allí y quiero que llegue ya. ¿Si hemos hablado? Aún no he tenido mucho contacto, pero sí durante la pretemporada. No queremos dar muchas pistas ninguno (ríe)".

El nuevo Reina Sofía: "Se me va a hacer raro (bromea). He visto fotos o vídeos y se hace raro, pero me alegro mucho de que las obras hayan avanzado tanto porque se lo merece el club".

Recibimiento de la gente: "Espero mucho cariño y me lo transmitieron desde que llegué allí, también voy a ver caras conocidas que saludaba al acabar los partidos y estoy deseoso. Va a ser un partido muy especial".