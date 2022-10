La UNED amplía su oferta académica con el objetivo de llegar a toda la población

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) cuenta con el mayor campus de Europa. Ofertan 23 grados, más de 100 másteres y más 600 títulos propios. Una amplia en la que confían más de 200.000 alumnos de grado y máster a nivel nacional.

Este nuevo curso académico llega con novedades, tal y como explica el Antonio Rodríguez, director de la institución académica en Zamora. A Zamora, Valladolid y Salamanca les va a afectar de manera directa la llegada de tres nuevos grados que se impartirán este curso: el grado en Educación Infantil, “debido a la enorme demanda que tienen en estas provincias”, el grado en Ingeniería de la Energía “ya que en estas provincias la energía es muy importante en nuestro PIB y porque tiene muchísima empleabilidad” y el Grado en Ciencias Ambientales, ya que debido a las características de estas provincias “es especialmente importante que haya técnicos vinculados con la tierra sean aquellos que se dediquen a gestionar nuestro territorio natural”.

Cabe destacar que, tal y como señala Rodríguez, con respecto al grado de Ingeniería de la Energía “muchas son las empresas que ya nos han demandado alumnos para cuando terminen los estudios”.

Matrícula abierta

La matrícula permanecerá abierta hasta el próximo 21 de octubre. Sin embargo, desde la institución académica tienen la preocupación de que muchos estudiantes se queden sin plazas. “Entre el 10 y el 15% de nuestros alumnos suelen retrasar la matrícula confiados en una costumbre que se viene practicando desde hace años, y es que se prorroga el plazo”. Sin embargo, debido a diferentes circunstancias, desde la UNED destacan que este curso no puede asegurar que vaya a tener lugar esa ampliación.

“Es mejor no arriesgarse para no perder un año entero, ya que eso sería un drama porque la gente no retomaría los estudios porque no es fácil, por eso nos preocupa especialmente”.

En años anteriores el número de alumnos de la provincia de Salamanca el número de alumnos estaba en torno al 750-800 alumnos. Un número muy importante sobre todo por el tipo de población. “Somos la universidad de la igualdad de oportunidades para personas y territorios. Estamos y queremos seguir estando en las poblaciones más importantes del territorio, pero también queremos estar en las pequeñas, dónde no llega nadie y llegamos con todos los medios tecnológicos que tenemos”.

Novedades para Salamanca

“Estamos valorando el desplazar algunas actividades de extensión universitaria a la provincia de Salamanca", con el objetivo de llegar a la máxima población posible. "Estamos planteándonos esta incrementación porque entendemos que una de las obligaciones que tenemos como universidad es transferir el conocimiento, no solo el de nuestros profesores, sino también un conocimiento más divulgativo para la sociedad, y dentro de esas ambas formas de transferencia de conocimiento estamos valorando y no se podremos hacerlo en este curso, pero se va valorando y trabajando en ello, el incrementar nuestra presencia en la provincia de Salamanca".