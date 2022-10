Llega el fin para las terrazas Covid: desaparecerán antes de fin de año

Ya se conoce el Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, tasas y precios públicos y tarifas municipales de cara al año 2023. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha sido el encargado de presentarlos. Entre los cuatro puntos que recoge este proyecto destaca la desaparición de las terrazas covid, ya que de cara al próximo año se suprimirán algunas reducciones en las tasas por la ocupación de la vía pública. Medida que afecta a terrazas, puestos de venta, atracciones de feria y reservas de estacionamiento.

Estas medidas se venían aplicando desde el año 2020 con el estallido de la crisis sanitaria y ahora volverán a la situación pevia a la pandemia. “Las terrazas covid se irán retirando y el próximo año no existirán”. En este sentido, los establecimientos que no tenían terrazas y las pusieron por la pandemia las perderán. “Todo vuelve al puento de partida. Nuestro propósito no está en perjudicar a nadie, por lo tanto se será todo lo flexible que se pueda pero sabiendo que hay una normativa que hay que cumplir”, explicaba el concejal.

Junto a esto, el Proyecto también contempla la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, así como de las tarifas por la utilización del transporte urbano por noveno año consecutivo. Una medida que también se aplicará a las zonas de estacionameinto ORA.

En el caso de la Plusvalía, Rodríguez anunció que el Gobierno Municipal no aplicará los nuevos coeficientes máximos para el cálculo de este impuesto, establecidos por el Gobierno de España en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, y que supondrían el aumento del impuesto en buena parte de las transmisiones inmobiliarias sujetas al mismo.

También se mantendrán todas las bonificaciones que permiten a las personas y familias con menos recursos económicos beneficiarse de reducciones en impuestos, tasas, precios públicos y tarifas municipales. Reducciones que también se llevan aplicando desde 2015 y que se han ido ampliando como la reduccion 25% del agua y alcantarillado o del 100% de las escuelas municipales.

Por último, se actualizarán algunas tarifas municipales, como en en un 8,7%, según la evolución interanual del IPC a mayo de 2022 (más favorable que el de agosto, que fue del 10,5%), las tarifas por la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, por la prestación de servicios funerarios y de los cementerios municipales, por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado Central de Abastos, por el uso del estacionamiento vigilado del Centro de Transportes de Mercancías, y por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales. Todas estas actualizaciones se realizan a petición de las diferentes empresas gestoras de los correspondientes servicios, y, en el caso de las tarifas del Mercado Central, a petición de la Asociación de Comerciantes que lo gestiona.

En el caso de las tarifas por el suministro de agua potable y alcantarillado, y del servicio de depuración, y teniendo en cuenta que el consumo de casi el 80% de los usuarios de los mismos se sitúa entre 0 y 20 metros cúbicos por trimestre, el incremento máximo para los mismos (consumo de 20 metros cúbicos) se situaría, respecto de las tarifas por el suministro de agua y alcantarillado, en 1,92 € al trimestre para el usuario doméstico (7,68 € al año) y en 2,10 € al trimestre para el usuario no doméstico (8,4 € al año); en el caso de la tarifa de depuración, el incremento máximo estaría en 0,46 € al trimestre (1,84 € al año).

Este Proyecto de ordenanzas se llevará al pleno extraordinario del próximo 21 de octubre.