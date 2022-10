Sergio Ayala elogia a Unionistas y al Reina: "Esa grada que hay detrás de la portería aprieta y es una maravilla ver un campo así"

El exjugador del Salamanca UDS se enfrentará al conjunto charro este fin de semana y asegura que "la afición le da un plus al equipo"

Sergio Ayala, exjugador del Salamanca UDS y actualmente en las filas del San Fernando, ha atendido a este medio en una entrevista ante el partido que medirá a su equipo frente a Unionistas este fin de semana.

Su situación actual: "Después de salvar la papeleta aquel año en el Salamanca sí que me salió un Primera Federación como el San Fernando y la temporada pasada fue un año bueno. Renové dos temporadas más y ahora es todo nuevo, pero he estado lesionado y sigo esperando mi oportunidad".

Lesión: "En los últimos días de pretemporada me dio un pinchazo en el gemelo y he estado de baja unas cuatro semanas, pero ahora estoy totalmente recuperado. Ha habido un cambio de entrenador y los resultados han sido buenos. Llevamos dos victorias seguidas y espero estar bien cuando me toque".

Cómo es el San Fernando: "Ahora está Salva Ballesta, que es muy intenso y le gustan muchos los duelos. Lo que exige es eso y junto a la calidad que tenemos arriba nos hace ser un equipo que da mucha guerra porque hay velocidad en ataque".

Unionistas: "A mí me gusta mucho ver fútbol y sigo a todos los equipos. Unionistas está en la línea de los últimos años en casa y es muy fuerte. Tiene juego directo con De la Nava y es un jugador que arriba es muy bueno. Casañ ya lo hizo en otros equipos y saca un resultado muy bueno. Intentaremos ir al Reina Sofía a que no hagan su juego".

Reina Sofía: "Vi un partido allí, pero nunca he jugado en ese campo. Esa grada que hay detrás de la portería aprieta y es una maravilla ver un campo así. Se nota en los resultados de Unionistas y en los del rival. La afición le da un plus al equipo".

Ganas de volver a Salamanca: "He hablado con algún vecino para vernos y tengo muchas ganas. El domingo por la mañana daremos alguna vuelta por el centro o igual me puedo escapar a ver el partido al Helmántico. Estuve solo seis meses, pero mi familia y yo estuvimos de maravilla".

Salamanca UDS: "Todavía sigue Amaro y hay gente en el club a la que le tengo cariño. Les sigo todas las semanas. Me alegra que parezca que se ha ido de menos a más y las cosas se están haciendo bien. Aunque sea una Tercera Federación, los campos son complicados y hay que tener paciencia con el proyecto. El Salamanca volverá al lugar que merece más pronto que tarde. Ojalá suba".