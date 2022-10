Las críticas al Gobierno centran la celebración de la Fiesta Nacional de los 'populares' salmantinos

Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) celebra este miércoles, como es tradicional, el Día de la Fiesta Nacional en la plaza del Liceo. La iniciativa, ha contado con la presencia del presidente de Nuevas Generaciones Salamanca, Ángel Porras; el presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias; y el secretario provincial, Carlos García Carbayo, así como de otros miembros del nacionales y autonómicos del partido.

En "un día especial como es el Día de la Hispanidad", Ángel Porras ha reivindciado "la unidad de todos los que estamos aquí, todos los constitucionalistas juntos, para reivindicar la unidad".

"España es el mejor país del mundo, pero los jóvenes españoles y los jóvenes de Salamanca no queremos resignarnos a tener esta España que nos está dejando este Gobierno, no queremos una España en la que nuestros estudiantes cada vez sean más dóciles y tengan menos capacidad crítica por el pésimo sistema educativo que nos está dejando este Gobierno", ha afimado. "No queremos uan España que lidere el desempleo en la UE, mientras que al mismo tiempo este Gobierno tiene el máximo gasto d ela historia en asesores, ministros y altos cargos. No queremos una España en la que las familias no tengan dinero suficiente para poder pagar el gas", ha añadido.

"Nosotros no queremos resignarnos a esto, desde NNG queremos una España en libertad, una España en la que no quepan más imposiciones por parte del Gobierno, una España que cree empleo, una España con sus culturas, sus acentos, sus regiones, pero unida. Una España, en definitva, que mire por el progreso de todos los españoles", ha continuado Porras.

El 12 de octbre de 1492 "cambiaba la historia del mundo y eso fue gracias a los epañoles. Se iniciaba una de las mayores empresas creadas a lo largo de la historia y es que, a pesar de la diversidad de los pueblos, de las culturas, de los acentos, se consiguió la unidad a uno y otro lado del Atlántico y eso fue gracias a los españoles; y es por eso con lo que nos queremos quedar en el día de hoy, con ese espíritu de unidad, de concordia. y desde NNGG, como cada 12 de octubre, volvemos a decir bien orgullosos viva España", ha concluido.

Por su parte, Javier Iglesias destacó el día tan importante que es para España, sin olvidarse en primer lugar de felicitar a las 'pilares'. "Es un día grande para todo el mundo hispano. Yo creo que españa encabezó un gan movimiento que unió las dos orillas a ambos lados del Atlántico y algunos intentan tergiversar la historia, que fue la que fue, una historia en la que España jugó un gran papel en el mundo, y la gran mayoría españoles y latinoamericanos están orgullosos de ese legado que dejó España".

"Hoy es un día para felicitarnos todos los españoles, es el día de la fiesta de nacional. Estamos desde el PP muy orgullosos del día de todo los españoles. Es una fiesta que nos une a todos, que compartimos ese sentimiento de apego, de cariño, de un gran país que es España", ha continuado, para seguidamente criticar el Gobierno español.

"España, que en estos momentos está gobernado por un frente de izquierdas, pero lo más soprendente es que es el único país del mundo donde quienes apoyan al Gobierno son los que quieren precisamente destruir a nuestro país, más que destruir separarse de nuestro país y hacer lo que desde el inicio de los tiempos llevan persiguiendo, que no es otra cosa que separarse de nosotros y del común sentimiento que muy poca gente entiende, por los menos en Salamanca, Castilla y León y en la gran mayoría de España".

Frente a esa situación, ha proseguido, "el mensaje que queremos lanzar desde el PP Salamanca es de esperanza, sabemos lo que piensan decenas de miles y salmantinos y millones de españoles; hay que dar una respuesta contundente cuando llegue el momento y el momento en una democracia son las elecciones, a este Gobierno que es incapaz de dar soluciones a los problemas de los españoles y además lo está haciendo de una manera un tanto atípica, que es vendiendo españa a trocitos".

Por lo tanto desde PP "queremos manifestar que hay esperanza, que tenemos un gran proyecto, un líder sólido, que sabe lo que tiene entre manos y que estamos convencidos de que va a traer muchas cosas buenas para España", ha afirmado Iglesias, convencido de que "estamos en el tiempo de descuento de este Gobierno".

"Deseamos un gobierno que esté pendiente de los problemas reales de los españoles, del gas, de la luz, de la cesta compra, pendiente de los españoles más vulnerables, y que impulse a España hacia adelante, y generar riqueza, oportunidades para todos, empleo, que eche a funcionar a este país". Y eso, según él, "solo el PP puede hacerlo. Estamos preparados y, si todo sale como la gran mayoría de los españoles pensamos, dentro de un año aproximadamente, cogerá las riendas de este país".

Fotos: David Sañudo