La excepción a la regla

Toda norma tiene una excepción. Y cualquier equipo que aspirar a ser campeón, un mal día. Llegó la primera derrota de la temporada antes de lo deseado y de la peor manera posible. María llevaba avisando toda la semana. La visita a la Virgen del Camino iba a ser la salida más complicada de la temporada. Argumento que no me acabo de creer, porque en esta liga quedan visitas a campos tan difíciles cómo Las Salinas o La Eragudina, por poner un ejemplo. Es cierto que Los Dominicos es un estadio estrecho, con el césped en muy malas condiciones en el que el conjunto local ahoga el juego a sus rivales y a los que impide desplegar su fútbol. El Salamanca debe -al menos- puntuar en todos los campos y no volver a casa de vacío como lo hizo el pasado sábado ante un rival en teoría bastante inferior.

Los del Helmántico tuvieron ocasiones para llevarse el partido desde muy pronto, pero en el fútbol, el que perdona, pierde. Si a eso le sumas dos errores garrafales en defensa de Pablo de Castro y de Jony, que fueron incapaces de despejar dos balones, al final, recibes lo que mereces. Durante el partido, los charros se desesperaron en el juego y con las pérdidas de tiempo rival. Las abrumadoras estadísticas del encuentro a favor de los salmantinos son un ejemplo de la superioridad visitante. Pero al final de nada sirve, si no se marca.

Creo que ningún aficionado entiende los “experimentos” que hace María en campos en teoría complicados como pueden ser el San Casto o Los Dominicos. En esta ocasión, dejando fuera del once inicial a Amaro o Gustavo. Sería conveniente hacer algo de pedagogía y explicar a los aficionados el por qué de estos cambios. Soy de la opinión que lo que funciona, mejor no tocarlo. Tiempo ha habido en pretemporada y en los partidillos semanales para hacer pruebas. Por cierto, la Arandina goleó al Santa Marta en su casa este fin de semana. Al final, los campos, son iguales para todos y el Salamanca UDS debe ser superior o al menos, no demostrar ser tan vulnerable.

Se viene semana de aprender, corregir errores y apretar los dientes. Sigue quedando mucha liga. El curso pasado, el Guijuelo, club al que siempre pongo de ejemplo por haber sido el último campeón, llevaba solo nueve puntos en esta jornada. También toca que algunos jugadores empiecen a ponerse el mono de trabajo. Estamos a mediados de octubre y diciembre está más cerca de lo que parece. Soy de la opinión que jugador que no se ponga la pilas en las próximas semanas debería salir sin dilaciones en el mercado de invierno. El Salamanca es un trampolín para ellos. Esperemos que no dejen pasar su oportunidad de crecer con el equipo.

El domingo se vuelve al Helmántico en horario matinal. Creo que es un acierto haber elegido esta opción, por distintas razones. En primer lugar, porque ningún aficionado tendrá cómo excusa el Real Madrid – FC Barcelona para no asistir. No solo no coincide con el clásico, tampoco con ningún otro club de categoría profesional de la ciudad ni de la provincia. Además, es un horario ideal para que las familias asistan al estadio y para la entidad es un ahorro considerable jugar a esta hora. Como ejemplo, abrir el Helmántico hace ya varios años para un partido en horario de tarde tenía un coste de 5.000 euros solo de luz eléctrica. Con el precio de la energía disparado, ese importe será cerca del doble o incluso más. A veces, ahorrar, es tan valioso como ingresar.

Esperemos que frente al Atlético Bembibre se vuelva a la senda del triunfo y se demuestre que lo ocurrido en tierras leonesas fue la excepción a la regla de un equipo que no puede ni debe perder más encuentros de liga para alcanzar el objetivo.

Noel Campo