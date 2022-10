¿Y si le quitamos la Cruz a Salva?

Un punto más para seguir creciendo; ése fue el botín que cosechó Unionistas CF en su visita al Algeciras de Álvaro Romero, un ‘ex’ que sigue dando mucho que hablar.

No en vano, fue el autor del gol de su equipo al anotar desde los 11 metros tras un nuevo error (y van…) del equipo de Raúl Casañ, al que cualquier fallo le condena con un gol en contra.

Ésta, precisamente, está siendo la cruz del equipo salmantino, que está asimilando que las cosas no están de cara y se está dando cuenta de que sumar en cada partido va a ser una auténtica batalla durante toda la temporada. Siete puntos en otros tantos partidos tienen la clara respuesta.

¡Ah! Y hablando de cruz… ¿qué tal si se la quitamos a Salva? He de confesar, sin esconderme, que el actual portero de Unionistas no era santo de mi devoción, no me parecía un jugador de garantías para ese puesto y creo que cometía demasiados fallos y se mostraba muy indeciso a la hora de salir de la portería.

Pero, con el paso de las jornadas y el inicio de esta campaña, el jugador castellonense se está encargando de cerrarme la boca en cada partido. Y como a mí, lo mismo ocurrirá con muchos otros aficionados del equipo que no ven en Salva de la Cruz a un portero de garantías.

En este inicio de temporada está siendo el mejor jugador del equipo junto a Beneit y Nespral, y contra el Algeciras volvió a ser clave en tres acciones del partido que tenían marchamo de gol, especialmente un tres contra uno que el guardameta solventó con una acción soberbia.

Desde el inicio de la campaña, ha demostrado que su renovación no ha sido ningún error y que está jugando por méritos propios. Ésa es, sin duda, una gran noticia para Unionistas.

Precisamente, ésta es una de las cosas bonitas y agradables de un deporte como el fútbol; que un jugador pase de no ser de tu agrado (futbolísticamente hablando) a reconocer que, gracias a sus acciones, su rendimiento y su trabajo, estabas equivocado. Y oye, encantado de tener que rectificar porque me ha costado verle el punto de rendimiento que ahora está dando; trabajo lo llaman…

Muy pocos saben lo duro, complicado, difícil, extraño, diferente… y poco agradecido que es el puesto de portero en cualquier deporte y equipo, porque las flechas vuelan por cualquier error y los halagos brillan por su ausencia en los buenos momentos. Quizá por eso los porteros están hechos de otra pasta y son capaces de dar un giro de 180 grados a su actuación y levantarse después de cometer uno, dos o cien errores.

Por todo ello, sí, quizá sí, es el momento de quitarle la Cruz a Salva y reconocer que es el gran artífice de los puntos que lleva Unionistas hasta el momento. Qué bueno poder decirlo de un portero.

Chema Díez