Ex libris para libros y sellos personalizados

En el mundo de los sellos personalizados existe un tipo de sello especial para libros. Se trata de los sellos ex libris, los cuales son usados para marcar un libro bajo su cubierta o las páginas del mismo. En la goma del sello, el diseño de los sellos ex libris suele añadir información, como el nombre o iniciales del propietario del libro, acompañado de un elegante diseño personalizado. Se suelen usar para marcar la propiedad del libro de una persona, de una biblioteca o como detalle por parte de una persona a otra. En resumen, se trata de una goma grabada acoplada a un sello de caucho que porta el nombre o iniciales del dueño, institución, biblioteca, etc. del libro o documento, acompañados de un diseño original que incluye el diseño exlibris adaptado con el nombre.

¿Qué significa ex libris?

Un exlibris es un sello que marca un libro para indicar quien es el propietario del mismo acompañado de un diseño o no. Esta locución latina significa “de entre los libros” y se ponía por escrito dentro de los libros acompañada del nombre del propietario del mismo y se hacía para indicar que ese ejemplar era “de los libros de tal persona”. Su pronunciación ha de hacerse por separado, es decir, “Ex libris”, pero puede escribirse como “ex libris” o “exlibiris”.

¿Cómo crear un ex libris?

Para crear un ex libris personalizado te recomendamos que entres en la siguiente tienda online para comprar sellos personalizados, vayas a la categoría de “sellos exlibris” y selecciones el diseño original que más te guste para acompañar el nombre o iniciales que quieras.

¿Cómo diseñar un ExLibris?

Habitualmente cuando se quiere diseñar un exlibris buscamos un sitio donde comprar un ex libris personalizado. Podemos acudir a una tienda especializada en sellos de caucho personalizados donde usualmente disponen de cientos de diseños de ex libris adaptados para la creación de sellos ex libris personalizados. Estos diseños de ex libris están adaptados para portar el nombre del dueño o propietario incluido en el diseño en vez de ser añadido aparte.

¿Cuánto debe medir un exlibris?

Las medidas de un exlibris a la hora de personalizar un sello no deben de superar los 55x55mm de tamaño. Con estas medidas, un sello exlibris personalizado puede contener un diseño personalizado con el nombre que se quiera poner y mostrar el mejor resultado decorativo.

¿Cómo se coloca el ex libris?

El ex libris se usa para marcar la cara interna de un libro bajo la cubierta, para indicar el propietario mediante el marcaje de la misma con un sello ex libris que porta una goma grabada con el diseño original ex libris y el nombre del dueño. También se usa para marcar las hojas del libro u hojas por separado.

Tipos de sellos personalizados

Al igual que los sellos ex libris existen diversos tipos de sellos que se pueden usar para marcar documentos y otras superficies aportando la información o diseños personalizados que necesitamos. Como comentamos anteriormente, todo varía en función al tamaño y a las medidas del sello, aparte del tipo de sello que es en sí.

Existen diferentes tipos de sellos que se adaptan para convertirse en algunos tipos de sellos en específico. Normalmente, los sellos personalizados se dividen en 8 tipos de sellos, los cuales veremos a continuación:

Sellos de caucho o goma tradicionales.

Sellos automáticos

Sellos de lacre

Sellos en seco o en relieve.

Sellos fechadores.

Sellos numeradores.

Sellos de bolsillo.

Sellos para empresas (son sellos adaptados para realizar tareas de oficina o para empresas) A continuación, veremos los 2 principales tipos de sellos personalizados y sus subtipos.

Sellos de caucho tradicionales (sellos goma)

Se trata de sellos tradicionales que constan de una goma con un grabado personalizado, el cual puede incluir solo un texto, el grabado de una imagen o ambas cosas. Son los tipos de sellos más económicos y se adaptan de diversas maneras para transformarse en otros tipos de sellos como es el caso de los sellos exlibris, es decir, los sellos ex libris son un sello de caucho adaptado con unas medidas y un grabado para convertirse en un sello ex libris para libro. Este tipo de sello se usa como sello para empresas, ya que muchos de ellos se pueden adaptar para varias tareas de oficina o para realizar marcajes relacionados con el tema empresarial.

Sellos para bodas

Se trata de un subtipo de sello de caucho adaptado con diseños especiales para bodas, los cuales incluyen formas y tamaños en los cuales se adaptan diseños con motivos de bodas que incluyen el nombre o las iniciales del novio y la novia. Este sello se puede usar para estampar o marcar invitaciones de boda, documentos, etiquetas, y cualquier otra cosa que se use para este evento.

Sellos de lacre

Este tipo de sello cuenta de un mango de madera y un soporte grabado, el cual se impregna de una masilla obtenida de las barras de lacre, la cual una vez se calienta y presiona deja el grabado en relieve sobre la superficie a marcar. Este tipo de sello también es usado para marcar documentos e invitaciones en las bodas o simplemente para marcar documentos, invitaciones, sobres, etc. con un toque distintivo.

Sellos automáticos

Se tratan de los sellos más comunes a día de hoy y cuenta con marcas de renombre a nivel mundial como Trodat, Shiny y ColoP. Se tratan de unos sellos que realizan la impregnación de la goma grabada de forma automática al presionarlos y que finalizan el movimiento realizando la estampa. Son unos aparatos compuestos por este mecanismo, el cual cubre la almohadilla cuando no se usa. Estos aparatos autoentintan la almohadilla para realizar las estampas, por eso también son llamados sellos autoentintables. Suelen tener una carcasa protectora de plástico y se adaptan fácilmente a los diseños personalizados, los cuales pueden ser solo texto, un grabado de una imagen o ambas cosas.

Sellos para ropa (sellos textiles)

Este tipo de sello se trata de un sello automático adaptado con una almohadilla y una tinta especial para marcar diversas superficies textiles, ropa o prendas. Pueden ser ropa de trabajo en el caso de tratarse de un sello para empresas, ropa si fuesen sellos para niños o cualquier otro tipo de uso que se le quiera dar para identificar una prenda y su propietario.