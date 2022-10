Emoción y nervios: así ha sido el regreso de Ana Rosa Quintana a televisión

Hace casi un año, el pasado 2 de noviembre, Ana Rosa Quintaba revelaba en directo la peor de las noticias; le habían detectado un carcinoma de pecho que requería un tratamiento muy agresivo y, dispuesta a plantar cara al cáncer, se alejaba de su programa, y de la televisión, para centrarse en su recuperación.

Ahora, 342 días después y completamente recuperada, la presentadora ha vuelto a ponerse al frente de 'El programa de Ana Rosa', protagonizando la reaparición más esperada de los últimos tiempos.

Nerviosa, feliz y visiblemente emocionada, Ana Rosa se ha reecontrado con su audiencia y, como no podía ser de otra manera, ha hablado de su regreso, que ella misma ha definido como un "milagro". "Tengo una deuda eterna por el inmenso cariño que me ha llegado de ustedes, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido, el cariño que he recibido por la calle, por whats app, y sobre todo, muchísimo amor de mi marido mis hijos y mis amigas, sin ellos hubiese sido todo más duro", ha afirmado, admitiendo que estos meses alejada de televisión "se me han hecho muy largos".

"No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana pienso contar todo" ha asegurado, revelando que todavía no se reconoce con su nueva imagen - el pelo corto y rubio platino - y confesando que su vuelta al trabajo es como un "milagro" para ella.

Guapísima con su nuevo look, Ana Rosa ha lucido un estilismo más moderno del que nos tiene acostumbrados y, dejando a un lado los elegantes trajes blancos por los que suele apostar al inicio de cada temporada de su programa, ha sorprendido con unos jeans ajustados con un cinturón negro con maxi hebilla y una sobrina camisa blanca.

