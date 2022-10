"Poder cuidar la mente y ayudar a la gente a poderlo hacer me supone cumplir un sueño"

Se llama Susana Moreno Moreno, pero para muchas personas la gran artífice del bienestar en Peñaranda. Una profesión, con mas de dos décadas de antigüedad a través del programa de estimulación cognitiva que impulsa el Ayuntamiento peñarandino, pero que hoy sigue despertando, al igual que en sus jóvenes inicios, una pasión que traspasa lo meramente técnico, para convertirse en una forma de vida.

Hoy sigue al frente de su ya histórico y exitoso Programa ‘VIVE’ que aglutina en la actualidad a 5 grupos de trabajo, con personas con edades comprendidas entre los 60 y los 90 años, con las que elabora cuidadas y meditadas acciones, que buscan potenciar el bienestar en la vida cotidiana.

Pero hasta llegar aquí, Susana ha recorrido un largo camino, que arrancaba mucho antes, en la década de los 90, cuando comenzaba su andadura por la comarca peñarandina implantando diferentes acciones destinadas a este mismo fin. Una situación, que desembarcaba hace ahora 20 años en el Ayuntamiento de Peñaranda, poniendo en marcha la acción que lleva el mismo tiempo repitiéndose año tras año, cosechando un gran éxito de convocatoria en cada edición.

“Llevo 22 años dedicada a programas de estimulación cognitiva, que poco a poco fueron derivando en programas más amplios y en acciones orientadas al bienestar. Antes enfocaba el trabajo en la estimulación de la memoria, pero me di cuenta que quedaba incompleto, que la parte emocional era muy importante y la mental también, entonces decidí integrar aspectos que permitieran conocernos en esas áreas con la pretensión de poder sacar lo mejor de cada uno” explica Susana.

Pero al rascar en sus orígenes, la mirada de Susana Moreno se ilumina, explicando de ello que “es algo que detecté como necesidad en las personas mayores, ya que de las preocupaciones por la memoria están muy presentes a partir de ciertas edades, por lo que embarque mi proyecto por esa rama. Pero con el tiempo, y ya a nivel personal, sentía que la relajación, el conocerse a uno mismo, el parar esta mente loro que no calla era necesario…. Por ello, mi camino personal lo dedique a trabajarme y finalmente decidí hacerlo profesional, por lo que comencé a estudiar técnicas de relajación y desarrollo personal y en los últimos años me derive a hacia estudios de Mindfulness, una disciplina que permite entrenar la atención en el presente, permitiendo mejoras a nivel cognitivo, mental y emocional.

Lo que en un principio se llamó “taller de memoria para la tercera edad” fue actualizándose y evolucionando hasta diseñar el programa “VIVE”, que busca la animación y la estimulación completa de la persona, es decir integra lo cognitivo, lo emocional y lo mental, para favorecer el bienestar personal y social a través de un trabajo que necesita un compromiso y responsabilidad personal.

Al preguntar a Susana sobre la conciencia real de la sociedad sobre la importancia de la estimulación cognitiva, Susana es rotunda asegurando que “no lo es del todo”. Hay muchas quejas sobre la memoria que se quedan ahí, se culpa a la edad y no se cree en esa responsabilidad individual para cuidarla …en cuanto a las dimensiones a nivel mental y emocional hay mucho desconocimiento sobre que cuestiones pueden estar en nuestra mano para mejorar la salud mental. Cuando comentamos en las sesiones aspectos de la vida cotidiana que nos desequilibran y reflexionamos sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, sobre la importancia de cambios de actitud, apertura de la mente o de saber gestionarse emocionalmente se conecta con necesidades que si se perciben por la mayoría y ahí tenemos el motor para poder hacer las cosas de manera diferente y conseguir pequeños cambios que nos orienten hacia mejoras.

Un trabajo, el del cuidado de la salud mental, para el que parece no haber techo ya que, tal y como apunta, “creo que para este tipo de programas no hay edad. No debe situarse solo para la gente mayor. Desde la infancia es muy necesario llevar a cabo acciones para prevenir todo tipo de problemas de ansiedad y estrés que desgraciadamente, en la sociedad de hoy, estamos en cabeza…en España el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado, principalmente desde la pandemia…es vital cuidarnos y cuidar la cabeza que es al final nuestro motor”.

Una vocación, que hoy es toda una profesión con dedicación plena, que para Susana Moreno tiene una lectura mucho más profunda ya que para ella, tal y como subraya, “supone una satisfacción enorme. Por un lado veo cumplido ese sueño que he tenido siempre de cuidar la mente y además ayudar a las personas para que puedan hacerlo”.