"Son presupuestos muy decepcionantes que vuelven a olvidar y castigar a Salamanca"

Los parlamentarios del PP de Salamanca han realizado este viernes una valoración de los Presupuestos Generales del Estado cuyo proyecto presentó recientemente el Gobierno. Unos presupuestos que según los populares se sustentan en un "cuadro macroeconómico falso e irreal", porque "organismos oficiales como la AIREF, la OCDE y el Banco de España o privados como el BBVA han corregido a la baja el crecimiento" y las previsiones económicas del gobierno y “convierten los PGE en papel mojado y en pura ficción”.

Por eso, a su juicio “no tienen ninguna credibilidad y están llenos de engaños y desajustes con partidas de gasto infravaloradas y con ingresos inflados”. “No se va a crecer tanto, ni se va a crear empleo, ni las previsiones de inflación y de ingresos se van a cumplir, un desajuste que los salmantinos y todos los españoles pagaremos con más impuestos, más déficit y más deuda y esa ecuación es el peor camino para consolidar la recuperación económica y el empleo y la receta perfecta para volver a la crisis”.

Por todo ello, tacharon las cuentas de electoralistas, “al no pensar en el interés general de los españoles sino en el interés electoral de los partidos que sustentan el Gobierno y serán perjudiciales para la recuperación económica, el empleo y el bienestar de los españoles”.

Según los parlamentarios, estos presupuestos tampoco son sociales, porque "contemplan endeudar más a los españoles". “De 2020 a 2022 hemos acumulando un déficit de 300.000M€ y ahora estos PGE contemplan otros 50.000M€ más, un déficit que se transforma en deuda, una deuda que hipoteca nuestro futuro y que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos y eso es profundamente insolidario e injusto, por eso no son sociales sino injustos e insolidarios”

Por tanto, continuaron, son unos PGE que no protegen a clases medias y trabajadoras, que no avanzan en justicia social, que no garantizan la recuperación y el progreso. En definitiva, “unos PGE que son malos para los españoles y que van en la dirección contraria de lo que necesita España” Y, “si son malos para España, para Salamanca son peores, porque el gobierno vuelve a dar la espalda a nuestra provincia”.

“Son presupuestos muy decepcionantes que vuelven a olvidar y castigar a Salamanca y es que, salvo que exista alguna partida oculta en programa de carácter general, en el presupuesto territorializado del anexo de inversiones reales se destinan a Salamanca poco más 64M€, es decir 20M€ menos que el último presupuesto que aprobó en 2018 el gobierno del PP para Salamanca, y eso que este año Sanchez cuenta con casi 30.000M€ de fondos europeos del mecanismo de recuperación”.

Por eso “estos PGE demuestran una vez más la falta de compromiso del gobierno socialista con Salamanca: no hay nuevos proyectos de inversión y de los que dejó proyectados el PP, algunos han desaparecido, como el acceso norte, otros se han retrasado y otros ni siquiera han comenzado. Por eso muchas partidas se repiten año tras año porque el dinero destinado a nuestra provincia no se ejecuta y el Gobierno o bien lo ahorra o lo destina a pagar el peaje que le exigen sus socios independentistas”. Concluyeron, “una burla a los salmantinos y unas cuentas decepcionantes y perjudiciales para España que castigan y desprecian a nuestra provincia, algo que no se merecen los salmantinos”.