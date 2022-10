Ahora que Vox se ha adueñado de las primeras páginas en los medios de comunicación, que vemos día sí día también a nuestro Vicepresidente en las noticias con sus salidas de tono, sus insultos, sus comentarios negacionistas de la realidad… Ahora que vemos que nuestro Presidente, es cierto que no le ríe las gracias, pero tampoco se las recrimina… Ahora vemos que se viraliza en las redes (una vez más), la expresión del machismo que llevan dentro muchos de los adolescentes españoles.

El video no refleja nada nuevo. Ni siquiera reflejan nada nuevo los miles de comentarios unga-unga en cada una de las redes en las que se ha compartido. No, no es nuevo. Las mujeres llevamos sufriéndolo desde que aparecieron las redes sociales.

De hecho, llevamos sufriéndolo toda la vida, porque el grupito que corea al “gracioso” que te suelta una barbaridad por la calle, es menos numeroso, cierto, pero están a solo dos pasos de tí, con lo cual, el miedo es más real y mucho más intenso.

Sí, señores, las mujeres pasamos mucho miedo cuando ustedes le ríen la gracia al orangután de turno. Y cuando ustedes se crecen al ver que nos ponemos coloradas o incluso apretamos el paso para poner tierra de por medio cuanto antes, pasamos más miedo todavía.

Y luego se sorprenden cuando uno de ustedes va solo por la noche y sin querer asusta a la chica que va delante. ¿Cómo distinguir si usted se va a quedar quieto y callado, si va a soltar uno de sus unga-unga o si incluso va a hacer algo peor?

Las chicas del Santa Mónica pasaron miedo el domingo. Y pasaron miedo el lunes cuando se cruzaron en la calle con alumnos del Elías Ahuja, sobre todo si iban “en manada”, pero también incluso si iba uno solo.

¿Queremos una sociedad en la que LA MITAD de la población tenga miedo de la otra media? ¿Podemos permitirnos que García Gallardo y el resto de Vox sigan diciendo que la violencia machista no existe?

Hay una corriente de pensamiento que dice que “la educación tiene que venir de casa”, y yo estoy de acuerdo, pero ¿qué hacemos cuando es tan evidente que hay casas en las que la educación brilla por su ausencia, como es el caso? Pues lo único que nos queda es que se trabaje en los colegios.

Hace falta mucha educación sexual y afectiva. Y cuanto antes empecemos, antes desaparecerán los unga-unga y LA MITAD de la población española podrá empezar a sentirse segura.