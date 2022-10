El Salamanca UDS, a por "la salida más difícil de toda la Liga" en Los Dominicos

Once inicial del Salamanca UDS contra el Júpiter

"Es la salida más difícil de toda la Liga. Todos lo dirían. Ellos llevan ya muchas temporadas haciéndolo bien. Sacan muchos puntos. He ido mucho a Los Dominicos y puede estar de una forma u otra. Es un campo con un césped bastante irregular", así se ha referido María Hernández al próximo partido de Liga de un Salamanca UDS que quiere asaltar el liderato en solitario.

Además, la baja de Diego Benito, que no ha entrenado durante toda la semana por la rodilla, es un problema para el técnico al perder a uno de sus mejores hombres. Sin embargo, el técnico no ha querido dar pistas con su sustituto: "Lo tenía claro desde que acabó el Júpiter y luego se me ha ido confirmando durante la semana. Ya veremos si es Fábio. Hay más opciones".

Pese a ello, el preparador ha comentado que no firma el empate en León: "Nunca lo firmo, no porque sea este año. Soy ambicioso y se lo quiero transmitir así al equipo. Iremos a ganar".