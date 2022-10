"Condena rotunda" de la consejera de Educación de CyL a los hechos del Colegio Mayor de Madrid

"No tiene un pase", sentenciaba en su visita a Salamanca

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha mostrado su "condena absoluta" a los hechos del Colegio Mayor Elías Ahúja de Madrid, difundidos en un vídeo y en el que se ve a residentes del centro insultando desde sus ventanas a jóvenes universitarias de otro centro próximo.

"Ahí no hay fisuras. Condena rotunda a cualquier comportamiento, en este caso machista que se ha producido. Y no tiene un pase, no hay más que decir, condena absoluta", ha apuntado la consejera del ámbito educativo y de universidades en Castilla y León durante un encuentro en Salamanca con los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del nuevo curso académico del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

En cuanto a si las jóvenes a las que interpelaban desde el Colegio Mayor de Madrid han "restado importancia" a lo ocurrido, Rocío Lucas ha dicho: "aun cuando puedan pensar que eso es así, o consideren que no sea un insulto machista, eso no resta para que vean que eso no se puede hacer, que eso es un insulto machista y hay que condenarlo rotundamente".