Atrevida ignorancia

En raras ocasiones llega a través de las redes sociales algo que no sea publicidad o que de verdad merezca la pena, pero así fue hace un par de día. Se trata de una reflexión del recientemente fallecido Jesús Quintero, al que casi todos conocimos como el Loco de la colina y que no tiene desperdicio. Sirva esto de modesto homenaje.

Se desarrolla en uno de sus programas Ratones Coloraos[1], y va precedida de un ejemplo muy ilustrativo que trataré de resumir.

El escenario parece ser de una de esas casas tipo ‘Gran Hermano’ (y tal vez lo sea), donde aparecen varios jóvenes. Una joven pregunta a sus compañeros ¿Habéis estudiado lo que el Muro de Berlín? Responden que no, lo que ya es triste, bueno uno dice que lo vio en la ESO pero que no lo recuerda. Es entonces cuando ella pasa a ilustrarles con su excelsa sabiduría, que resumo con cierta vergüenza.

Pues en América hubo una especie de guerra y se construyó un muro. En una zona estaba la gente pobre y en el otro la más rica, pero no se podía pasar de uno a otro. Los obreros pobres, después de unos 20 años, se hartaron y comenzaron a derribar el muro, del que aún quedan restos. Fue una revolución increíble.

¡Se pueden decir más estupideces en menos tiempo!

A continuación, Quintero empieza su cavilación de la que extraigo algunas perlas, pero que pueden escuchar entera en: https://youtu.be/r0NXrHCnpXg

Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia se habían vivido hasta hoy como vergüenza, nunca la gente había presumido de no haber leído un puto libro en su puñetera vida.

Los analfabetos de hoy son peores que los de antes, porque han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Estos analfabetos son cada día más, una mayoría, y tanto la propia sociedad como los medios de comunicación se están haciendo a su medida. Porque ellos pasan de la cultura y sólo quieren que les entretengan y diviertan, aunque sea con los crímenes más brutales o los trapos más sucios del personal.

La información es superficial, frívola, primaria; para que puedan entenderla y digerirla.

Socialmente son la nueva clase dominante aunque siempre serán la clase dominada por su analfabetismo y su ignorancia.

Poco más que añadir.

Baltasar Gracián[2], nos dejó escrito: El primer paso de la ignorancia es presumir de saber; y Orson Welles sostenía que muchas personas son demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les importa hacerlo con la cabeza hueca.

Según los especialista la ignorancia es atrevida (en este caso podríamos decir que temeraria) y se trata de un sesgo cognitivo según el cual, las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobrevalorar sus aptitudes sociales e intelectuales.

Parece ser que una nueva hornada de ‘sacerdotes de la ignorancia’ ha tomado el testigo de los clérigos que durante la Edad Media gozaban del privilegio de ejercer el magisterio e instruir a las gentes, ahora les adoctrinan.

Nuestros jóvenes saben más de la II Guerra Mundial que de la fratricida contienda que tuvo lugar en su país. Creen que Pizarro es un jugador de futbol mejicano o que Bernini forma parte de la selección italina, que Pol Pop es el nombre de unas palomitas o que Juana la Loca es una canción de Joaquín Sabina. La ignorancia histórica es aún peor que la ignorancia a secas y la corrección de esta bochornosa situación no se apoya debidamente ni desde la educación privada ni desde la pública, por tanto no toda la responsabilidad es de ellos.

Con razón el popular proverbio afirma: El sabio siempre quiere aprender, el ignorante siempre quiere enseñar; y es por esto que el filósofo británico Karl Popper afirmaba que nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.

Lamentablemente hay muchos, pero si un espécimen (dicho sin acritud) representa el analfabetismo del discurso político actual, es sin duda la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sólo tres perlas que pronunció sin rubor:

· “Yo no sé qué es un madroño pero te juro que las rimas que se me ocurren no son propias de una capital como Madrid y esto lo vamos a cambiar”

· “Madrid es España. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es, si no es España? No es de nadie porque es de todos”

· “Hay familias enteras que se han vuelto gays solo porque pasó uno por ahí”

Y este tipo de ignorantes/as ¿qué parte de la sociedad representan?

Terminemos con una acertada frase del propio Gracián: Son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. ¡Pues estamos jodidos! Con perdón.

Nos hacen falta muchos Quinteros.

[1] Programa de televisión presentado por Jesús Quintero entre 2002 a 2005 y posteriormente entre 2007 y 2012.

[2] Escritor del siglo de Oro, en su libro Oráculo manual y arte de prudencia (1647)