Yoyo Nogic: "Quiero conquistar más títulos en el Perfumerías Avenida"

Yoyo Nogic, jugador del Perfumerías Avenida, ha sido presentada después de haber llegado recientemente a Salamanca para ver a sus compañeras en acción. Por su parte, el presidente, Jorge Recio, y el entrenador, Roberto Íñiguez, han arropado a la serbia durante el acto.

YOYO NOGIC

"Estoy muy emocionada de estar aquí y tengo ganas de ayudar al equipo. Quiero conquistar más títulos. Me puede aportar mucho estar aquí y Roberto es un excelente entrenador. Otras compañeras de algunos clubes me han hablado muy bien de él y quería ser entrenada por él. Mi cuerpo aún no está consciente de todo por los vuelos, pero estoy bien y espero estar pronto con el equipo. La afición es un plus y siempre me acuerdo de cuando venía a jugar a Salamanca de que las gradas estaban llenas. ¿La Supercopa? Vamos a dar nuestro máximo a Vitoria".

JORGE RECIO

"El cuerpo técnico quería contar con todas. Nogic es conocida por la Liga y fue el primer fichaje que hicimos al acabar la temporada anterior. Ya podía dar el salto a un equipo como Avenida. Ha hecho un buen Mundial y ahora le toca empezar para que sean once. Enseguida se formalizó el contrato y ella tampoco tenía dudas".

ROBERTO ÍÑIGUEZ

"Intento ser prudente con las jugadores y soy muy optimista con Yoyo porque creo mucho en ella. Sé cómo trabaja y cada año es mejor jugadora. Ella pone mucho de su parte y la he visto mejor en todo. Debe mejorar ciertas cosas en defensa y lo sabe. Hará bien al equipo y nos va a dar mucho. Queremos un grupo fuerte".