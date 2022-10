Rodríguez Zapatero, en Salamanca: "No se puede banalizar lo que significa la lucha por la igualdad"

"Lamentable", "la expresión de la barbarie". Así ha calificado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el comportamiento y los gritos machistas lanzados por alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja, en Madrid, a las residentes del Colegio Mayor Santa Mónica.

Rodríguez Zapatero, que este jueves ha asistido en Salamanca a un acto en la Facultad de Derecho, ha señalado que se trata de un acto "que me ha impactado, me parece lamentable, la expresión de la barbarie, de la falta de sensibilidad, pero muy preocupante porque esos discursos, sean en el contexto que sean, esas barbaridades, solo llevan a cosas muy negativas, en los valores, en la cultura".

"Ni una sola broma", ha subrayado, "ni un solo acto en el que utilizar esas expresiones eso nos retrotrae a un estado de no civilización, de no cultura, de nor respeto a la personas, y por supuesto a las mujeres. Espero que esta reacción unánime sea una reacción que comporte consecuencias. No se puede banalizar el ataque a los derechos fundamentales de las personas, el menosprecio a las mujeres y lo que significa la lucha por la igualdad. Las banalizaciones siempre producen catástrofes".

El expresidente del Gobierno, a preguntas de los periodistas, también ha hablado sobre la presencia de Vox, fuerza política que niega la violencia de género, en el Gobierno de Castilla y León, señalando que "es quererse situar fuera del ordenamiento jurídico internacional, porque la violencia de género es un concepto de Manos Unidas, un concepto universalmente asumido. Esto me sorprende, me preocupa que haya una fuerza política que esté en un gobierno y niegue el concepto de violencia de género, que es como negar el concepto de libertad de expresión".

"Cuando oigo al vicepresidente de esta Comunidad lo que pienso es en el presidente, debo decir que me da una cierta compasión por el presidente Mañueco, porque el que lo debe pasar peor debe ser él", ha añadido.

Rodríguez Zapatero ha asistido este jueves en la Universidad de Salamanca a la inauguración del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género, dirigido por Ángela Figueruelo Burrieza, y del Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad, coordinado por Marta del Pozo Pérez.

El expresidente del Gobierno ha impartido la conferencia inaugural titulada 'Democracia e igualdad de género', en el decimoquinto aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, "para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

La sesión inaugural se ha celebrado en la Facultad de Derecho y ha contado con la asistencia del rector de la institución académica, Ricardo Rivero, la vicedecana de Docencia de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós.

FOTOS: David Sañudo