Hof, ex del Perfumerías Avenida, sufre una lesión de gravedad al romperse el cruzado

Muy malas noticias para una ex del Perfumerías Avenida como Emese Hof, dado que recientemente se ha roto el ligamento cruzado anterior. Así, la holandesa, que actualmente se encuentra en las filas del USK Praga tras su paso por Salamanca, ha sufrido una lesión de suma gravedad.

Por su parte, el mundo del baloncesto ha tardado poco en solidarizarse con ella para desearle una pronta recuperación. De este modo, toca esperar para conocer cómo evoluciona la interior de su importante percance después de su llegada a otro equipo de renombre y Final Four.

Wishing you a speedy recovery & come back stronger @emese_hof

Hof has torn her ACL during a practice match.@EuroLeagueWomen | @ZVVZUSKPRAHA pic.twitter.com/O4SAFZNmy3