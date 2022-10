El guiño de Del Río a Mike en el Salamanca UDS: "Es un gran portero y tendrá su oportunidad para demostrarlo"

"He sabido ganar confianza, que era un punto que me faltaba", ha comentado el meta titular en este arranque de curso

Miguel del Río, portero del Salamanca UDS, está firmando un gran inicio de temporada al haber encajado solo un gol en cuatro partidos, por lo que ha dado sus impresiones en una entrevista con este medio.

Sensaciones con el 10 de 12: "Están siendo buenas y el arranque es positivo, aunque fue una lástima ese empate en Santa Marta pese a que lo conseguimos hacer bueno en casa. Siempre hay cosas que mejorar y en ello estamos. Ojalá pueda seguir la racha".

Cosas a mejorar: "Es en cómputo general y cada partido es un mundo, por lo que siempre hay errores. Toca sacar los partidos adelante".

Salida a Los Dominicos: "Intentamos adaptarnos a un campo que va a ser de dimensiones reducidas. Tiene pinta de que puede ser un partido cerrado y con mucha importancia en el balón parado. Hay que cuidar los pequeños detalles porque pueden marcar la diferencia".

Su rendimiento tras las dudas: "¿Sacar pecho? No, no, es mi trabajo y lo que me toca hacer para mejorar día a día. Los resultados están acompañando después de ese bache que pudimos pasar en pretemporada. Me voy encontrando muchísimo mejor".

Cómo ha resuelto las dudas: "Me he quedado un poco al margen de toda esa crítica, que entiendo que la haya si se cometen errores, y estoy en una posición en la que eso es el pan cada día. He sabido ganar confianza, que era un punto que me faltaba".

Trato con Mike: "Hay muy buena relación y Mike es un gran portero. Tendrá su oportunidad para demostrarlo. Existe una competencia sana por el mismo puesto. Nos llevamos bien".

Afición: "Me tiene sin palabras y nos han acompañado desde el primer día. Es de aplaudir lo que hacen porque nos dan un plus. Les doy las gracias y ojalá podamos celebrar muchas cosas con ellos".