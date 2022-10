Diploma del Doctorado honoris causa concedido a Santa Teresa por la Universidad de Salamanca

“El Claustro ordinario de la Universidad de Salamanca en sesión celebrada el día cuatro de Marzo de 1922, acordó, por aclamación, conceder el título de Doctor honoris causa a la excelsa escritora castellana Teresa de Cepeda y Ahumada.

Para memoria y ejemplo de las generaciones presentes y venideras, consignamos en este documento efeméride tan gloriosa, en acto solemne de conmemorar el Claustro el tercer centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús.

Rúbricas: Alfonso XIII, Sánchez Guerra y Luis Maldonado.”

La concesión del doctorado honoris causa a Santa Teresa en 1922 se plasma y celebra en dos pergaminos: uno depositado en la Real Capilla de San Jerónimo, en el edificio de Escuelas Mayores de la decana de las universidades hispanas; el otro, entregado al convento en el que descansan los restos de la reformadora, en Alba de Tormes.

Ambas versiones son idénticas en texto y motivos, a excepción de un escudo y de la imagen de la letra capital, como adelante se indicará. Así, una orla decorada con motivos florales y cornucopias en la que se distribuyen cinco elementos heráldicos cobija el texto. El escudo del rey, de mayor tamaño, preside el documento e incluye una filacteria con la leyenda que alude a su condición de defensor de la fe católica. En los extremos, con formato almendrado, jalonan al anterior el del Carmelo Descalzo y el de la villa de Alba (en el caso del ejemplar universitario aparece el de la ciudad de Salamanca). Bajo estos, el de la Universidad de Salamanca y, versionado en formato redondo, el escudo de armas de la Santa, conforme al texto del P. Antonio de San Joaquín y grabado que lo acompaña, desplazando la torre al espacio entre las cornucopias ornamentales. Como detalle emblemático, disimulado por motivo de la exuberancia decorativa, inmediatamente encima del escudo universitario, aparece el corazón transverberado. Se advierte pérdida en el material aplicado sobre el emblema de la Academia en el ejemplar albense. En este último aparece como motivo de la letra capital un retrato de la Santa basado en la famosa verónica teresiana. Por contra, en la otra versión se ha preferido la opción iconográfica de Teresa como mística escritora, en clara sintonía con el texto al que acompaña “excelsa escritora castellana”.

El ejemplar de las MM. Carmelitas Descalzas no conserva el sello universitario sobre la firma de Luis Maldonado, elemento de especial relevancia que conduce no sólo a la validez del documento, sino a la implicación y propia proyección institucional. En cambio, se custodia en un rico marco de madera, con abundantes elementos de bronce y marfil. En este sentido, llama la atención el remate, presidido por un relieve figurando la transverberación sobre el modelo de Bernini dentro de un medallón, exornado con guirnaldas, filacterias y hermas. La referencia a este acontecimiento místico a través de la imagen romana más reconocida y famosa del mismo, incide en el aspecto beatífico de la santidad de Teresa y la íntima conexión que mantiene con el Misterio inefable y tremendo del que todo procede, razón fundante y última de su ejemplar testimonio vital. No resulta extraño, por tanto, que esta dimensión sea especialmente subrayada en el pergamino que se custodia junto a su sepulcro, dentro de la obra viva de la santa, que son sus hijas, tal y como señaló fray Luis: “ Yo no conocía, ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas agora que vive en el cielo la conozco, y veo casi siempre en dos imágenes vivas, que nos dexó de sí, que son sus hijas, y sus libros; que a mi juicio, son también testigos fieles, y mayores de toda excepción, de su grande virtud.”

El remate inferior, que complementa y sirve de base contrapuntística al anterior, incluye en el interior de una láurea el escudo de la ciudad de Salamanca, acompañado también de las festivas guirnaldas y filacterias que se extienden por todo el perímetro, hasta alcanzar el remate de las dos ménsulas con sus respectivas hermas en los extremos. La identificación local de la base del marco sustenta así a modo de basamento el entramado conceptual de la concesión del doctorado, cuyos méritos más sublimes se encuentran figurados en el remate superior. El marco mismo se torna así en retórico aparato simbólico que, de este modo, coadyuva a la suma de las glorias y méritos de la mística doctora a la propia institución e identidad salmantina, en mutua reciprocidad de influjo y proyección.

Mariano Casas Hernández