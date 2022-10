“Es un éxito que el sector cinematográfico español visualice un producto hecho entre amigos”

'El Huésped’, cortometraje escrito y dirigido por el cineasta salmantino Óscar Pérez, opta a los premios del 7º Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda. Ya está publicado en YouTube y este es el enlace para verlo: https://www.youtube.com/watch?v=guY4GA4WWBo

SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con Óscar Pérez, director del film; y con Elvira Rivas, también salmantina y protagonista de la historia. La idea surgió de la siguiente manera, explica Pérez: “a través de las redes sociales vi un festival en el que podíamos presentar un cortometraje de temática libre y junto a un pequeño cuento que leí me inspiré en la idea”.

Una historia de terror y suspense que narra la historia de Elvira, joven escritora madre de dos niños interpretados por Ana del Pozo y Marcos González, y que está atrapada en un matrimonio infeliz con un marido que la ignora. La historia concentra en 10 minutos los hechos que transcurren durante una noche en las bodegas y acumula tensión, miedo, angustia, desesperación y violencia. “Para prepararme las escenas lo que hacía era hacer carreras para llegar a un estado de jadeo, de inconsciencia porque es algo más físico e irracional que estar pensando en cómo me preparo”, explica Elvira.

En poco más de una semana reunió al equipo necesario y se pusieron manos a la obra. “Tenía ganas de hacer algo un poco más profesional y junto a este equipo comenzamos a rodar”. El escenario del cortometraje son las Bodegas Castelo de Medina en Valladolid. Un rodaje nocturno. Por exigencias del guion “Llegábamos por la tarde-noche y hasta la madrugada”, explica la protagonista. Junto a todo el equipo que ha sido un gusto. He conocido a bellísimas personas que han hecho posible que esto salga adelante”.

Un corto que para su director es aprendizaje. “Hemos salido todos con todos los deberes hechos en la preproducción para llegar al rodaje e intentar solucionar todos esos errores que los principiantes tenemos, pero en grupo y en equipo ha salido todo rodado.

Los tres cortometrajes con mayor número de visualizaciones pasan directamente a la final, por lo que el equipo artístico del cortometraje invita a compartirlo y disfrutarlo al máximo. Actualmente son unos de los que más visualizaciones registran, sin embargo la humildad de Óscar hace que tenga los pies en la tierra para saber que es lo importante. “Lo que más esperamos fue proyección, el jurado esta formado por profesionales del cine en España entonces ya no solo es ganar o no ganar, ya es un éxito haber hecho el cortometraje y tener esa proyección de que el sector cinematográfico español pueda visualizar un producto que hemos hecho entre amigos”, explica. Por su parte, Elvira es más optimista. “Hay que ser optimista. Si no tuviésemos posibilidades no se hubiese intentado”.

Un trabajo realizado por salmantinos que puede llegar a la final del Festival, ayuda a través de este click.