Ana Rosa Quintana reaparece días antes de su vuelta a televisión

Ana Rosa Quintana regresa a su programa el próximo lunes, día 10, a las 8:55 de la mañana. La presentadora cumple un año sin estar en su programa tras anunciar que padecía cáncer de mama y ahora, después de haberse tratado su enfermedad y haberla superado, vuelve con más fuerza que nunca.

Europa Press Reportajes ha sido testigo de cómo Ana Rosa ya está preparando absolutamente todo para que su vuelta sea por todo lo alto. Este jueves hemos podido verla con su socia, Xelo Montesinos, disfrutando de una comida en un conocido restaurante de la capital madrileña y, minutos más tarde, nos ha concedido unas palabras.

"Pues nada, de comer con mi socia" nos confesaba la presentadora y nos aseguraba que está manos a la obra "preparando la vuelta". En cuanto a qué le han parecido los mensajes de sus compañeros durante todo este tipo de ausencia, Ana Rosa nos ha desvela que "súper emocionantes, todo este tiempo ha sido tan bonito el cariño y todo".

Sin querer desvelar más detalles sobre su vuelta y sobre su estado de salud, Ana Rosa ha comentado que tenemos que estar muy pendientes el próximo lunes porque será entonces cuando hable abiertamente sobre cómo han sido estos meses: "escucharlo el lunes, que lo voy a contar todo, todo lo que queráis saber".

Eso sí, la comunicadora ha afirmado que se encuentra muy bien de salud: "sí, gracias a Dios, sí, si no, no volvería", y lo cierto es que no nos ha dejado de sonreír en ningún momento desde que la hemos visto salir de ese restaurante donde ha disfrutado de una comida con su gran compañera y amiga Xelo.

De esta manera, no cabe duda de que Ana Rosa Quintana está más que preparada para volver a su programa tras haber estado retirada de los platós de televisión durante un año en el que ha luchado, satisfactoriamente, contra un cáncer de mama que le era diagnosticado en octubre de 2021.