Adelante por mayoría, con el apoyo de PSOE y PeC, la abstención de Cs y el no de PP, la moción para buscar la vuelta del servicio de Psiquiatría

La situación generada a raíz del anuncio de la desaparición del servicio de Psiquiatría en el Centro de Salud de Peñaranda y la presentación del PSOE de una Moción de urgencia sobre la situación, ha sido uno de los puntos principales a debate en la sesión plenaria que en la noche de este miércoles en el Ayuntamiento de Peñaranda.

Un punto, en el que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, ha expuesto que “ahora conocemos la noticia de que nuestro Centro de Salud ha perdido el servicio de psiquiatría que habitualmente pasaba consulta durante varios días de la semana en Peñaranda de Bracamonte. Desde hace semanas, dichas citas se están derivando a Salamanca capital negando a los peñarandinos y vecinos de la comarca un servicio presencial y de proximidad en lo que supone un nuevo e injustificable recorte de servicios por parte de Sacyl” añadiendo que “el silencio de la Gerencia de Atención Primaria a este respecto nos obliga, una vez más, a acudir al Pleno del Ayuntamiento en busca de un consenso político ante el desmantelamiento paulatino y progresivo de nuestro Centro de Salud y, por ende, del sistema sanitario público” por lo que lanzaba una petición a la Corporación para exigir a la Junta el restablecimiento del servicio presencial de esta consulta.

Sergio Jiménez, portavoz de Ciudadanos, afirma que “es evidente el estado de precariedad del Centro de Salud, pero la falta de profesionales también. Necesitamos contrastar esta información, saber el porqué de esta retirada de los profesionales por parte del Sacyl. Desconozco más datos, pero hoy se ve que seguimos con este problema y nos ha tocado. Voy a tratar el asunto con mis compañeros y contactos para saber más, aunque ya avanzo que de momento nos vamos a abstener”.

Carmen Familiar, líder del Grupo municipal del PP, explicaba que “tras conocer por la prensa esta Moción he podido hablar con la Gerente del Salud del área, quien ha explicado que ha tenido que llamar al Jefe de Psiquiatría, del que depende el servicio, quien le aseguraba que desconocía totalmente la situación. Ha sido una tarde intensa de teléfono, aunque me aseguran que es totalmente falso que se carguen el servicio. Me dicen que el Coordinador del Centro de Salud no ha puesto en conocimiento la situación al responsable de psiquiatría. Me aseguran que es una situación circunstancial ya que la facultativa que se encargada del servicio en la ciudad es una persona mayor, que no tiene coche y desde la pandemia se había negado a venir en coche y los horarios de tren no la encajaban. En sustitución ha estado otra psiquiatra joven que se ha quedado embarazada y ha pedido la baja. A mayores sabemos la problemática existente de la falta de especialistas en los municipios más pequeños. Pero me aseguran que van a arreglarlo inmediatamente ya que los responsables de este servicio lo conocían. El doctor Alfonso Sánchez debería dar explicaciones ya que es el primero que conoce la situación y no lo ha puesto en conocimiento a los de arriba” y añade que “insinuaciones como esta de eliminación de servicios es pura demagogia política, con esto no se puede jugar. Desde esta misma tarde, que se han enterado de la situación, se han comenzado a poner en marcha los mecanismos para solucionar esta situación de manera inmediata, esto me aseguran desde los responsables”.

Ávila respondía a los Populares asegurando que “hasta que no he tenido la certeza de que este servicio estaba eliminado no he salido a los medios. Este servicio ni hoy, ni mañana, ni en un mes ni en otro se habría reestablecido sino lo hacemos así. Pero claro, ahora corremos todos y ustedes lo saben. Por encima de todo está la defensa de los ciudadanos y esta situación no se puede consentir. No venga con cuentos chinos, ahora no nos acordamos por elecciones o no sé qué, llevamos años estando presentes en las instituciones, pidiendo mejoras para Peñaranda y los peñarandinos, eso se lo digo aquí y en Pekín”

Sobre esta cuestión, el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, aseguraba que “es un hecho tremendamente preocupante. No pensé que fuera así realmente pero se ve que hay una estrategia para llevar al fin al medio rural. Y no hay mejor cuestión que enfrentarse a la realidad” y añadía que “valoro el ejercicio de coherencia política y luchar porque no se pierdan servicios. Espero que vuelvan las consultas aunque mucho me cuesta creerlo dado que se ve lo que están haciendo con el medio rural” y afirma que “apoyamos la moción, pero quiero plantearles unas propuestas para que puedan trasladar al Consejero de Sanidad en la próxima reunión que mantendrán. Espero que se tengan en cuenta y se puedan exponer para su posible resolución”.

Un punto que finalmente acababa con los votos positivos de PSOE y PeC, la abstención de Cs y la oposición del PP.

Más allá de esta cuestión, el Pleno abordaba la aprobación inicial del Reglamento regulador para los Presupuestos participativos, cuestión que ha contado con los votos positivos de todos los grupos políticos municipales.

Sobre este tema, la regidora municipal, aseguraba que “tal y como hemos visto previamente en Comisión, traemos a Pleno esta reglamentación, ya que cuenta con modificaciones con respecto al año 2021 como es la emisión de propuestas vía telemática a través de la web del Ayuntamiento, pudiendo entregarse un máximo de 3 por proponente. Como hicimos el año pasado, solo podrán votar empadronados en el municipio o tengan vinculación con el mismo. Se va a publicar y, en el momento que pase este trámite, podrán empezar a presentarse propuestas. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible para que la idea más votada y con la aprobación de la comisión sobre su viabilidad, pueda contar con la memoria o proyecto de manera más rápida para su puesta en marcha”.

Un punto en el que PeC mostraba su apoyo favorable a la iniciativa aunque puntualizaba “creemos que es absolutamente necesario este reglamente aunque pediría al equipo de gobierno agilidad para su puesta en marcha y la consecución de la iniciativa” a lo que Cs lanzaba un llamamiento a la participación vecinal “ya que vamos un poco tarde que pueda gestionarse rápido y se haga efectiva” mientras que el PP aseguraba que “este año se incorporan novedades, pero el año pasado también se trajo a Pleno este Reglamento y se les olvido publicarlo, espero que esta vez no sea así. Que ahora se pueda hacer realidad y empiece a funcionar, aunque el proyecto de las gradas del año pasado quedara desierto y a día de hoy sin ejecutar. Que sea más rápido en poderse hacer y que no se tarde tanto en ello pedimos”.

Otro de los asuntos a tratar era la Moción presentada por el Partido Popular para la modificación de las bases de contratación para personal de limpieza en edificios, locales y colegios públicos del Ayuntamiento. Un asunto sobre el que la primera edil anunciaba que “no vamos a poder debatirlo ya que excede las competencias de este Pleno, ya que tiene que ver con la aprobación de la oferta pública de empleo, cuya competencia no se puede llevar a través de Pleno ya que sería nulo de pleno derecho por ley”.

Una situación sobre la que, Carmen Familiar, portavoz del PP, asegura que “alucino con esto, algo se me escapa. La alcaldesa me da argumentos en base a un informe de secretaria pero queremos dar un toque de atención al equipo de gobierno, ya que recogemos las quejas de muchas personas que no tienen opción a estos puestos y, por méritos, quizás podrían. Creo que esto se refiere a la dictadura de la alcaldesa” algo que era contestado por Ávila como “creo que es una falta de respeto hablar de dictadura, nunca más se vuelva a referirse así hacia mí. Usted presenta esta moción y resulta que debatirlo va en contra de la ley”.

La Dación de cuentas sobre el edil Antonio Poveda y la realización de trabajos sobre certificados de eficiencia energética en las localidades de San Cristóbal de la Cuesta y Salamanca, también se abordada en la sesión, o la Dación de diferentes Decretos aprobados y anulados, protagonizaron la recta final del grueso del Pleno que se prolongaba hasta cerca de la medianoche.