La Junta fulmina el servicio de Psiquiatría del Centro de Salud de Peñaranda

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, junto al edil Antonio Poveda, han comparecido este miércoles ante los medios para mostrar su sorpresa y malestar ante la desaparición ‘fulminante’ del servicio de Psiquiatría del Centro de Salud peñarandino.

“Es muy preocupante la situación que ya se me ha confirmado. Es evidente que el PP va recortando cada vez más los Centros de Salud y los Consultorios Médicos quienes, amparados por Vox, aseguran que no se cierran…pero la realidad es que desaparecen servicios y faltan médicos” asegura la regidora, quien muestra su malestar ante la situación de la ciudad, en la que “ha desaparecido el servicio de salud mental, con la falta de los Psiquiatras. Parece ser que llevamos cerca de un mes en el que llaman a los pacientes para que se desplacen a Salamanca y efectuar allí las consultas” explica.

Una situación, que se ve agravada aún más en las últimas horas cuando la regidora municipal ha recibido la confirmación de que “la psiquiatra no volverá al Centro de Salud de Peñaranda, por lo que el servicio queda desierto y con ello desaparece el servicio para toda la ciudad y el área sanitaria”.

“Creemos que este servicio es lo suficientemente importante, y más en el momento que estamos viviendo, como para que la Junta de Castilla y León se lo cargue de un plumazo. Y más grave me parece que lo haga sin previo aviso al Centro de Salud. Lo hace con ocultación grave, sin contar con el personal sanitario ni con los pacientes” afirma Ávila.

Un nuevo escenario sobre el que la primera edil asegura que “como representante de este Ayuntamiento y del equipo que me acompaña, no estamos dispuestos a que en el Centro de Salud de Peñaranda se dé ni un solo paso para atrás. Están desmantelándolo poco a poco, quitando servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos. Es una situación lo suficientemente grave como para no dejar pasar ni un día más”.

Carmen Ávila recuerda que será el próximo 11 de octubre cuando mantenga un encuentro con el Consejero de Sanidad, en el que iba a exponerle todas las carencias sanitarias del Centro, pero “me he visto obligada a salir ahora, ya que es tan grave que se quiten especialidades y se siga acabando con la sanidad en los municipios, que no puedo por menos de exigir que se restablezca el servicio. Me parece una desvergüenza por parte de la Junta”.

“Si ya es grave de por si para alguien verse afectado por problemas en su salud mental y tener que acudir al médico por ello, más lo es tenerse que desplazar a Salamanca, es fácil que ni lo hagan por su propia situación” explica Ávila.

Por ello será esta tarde noche, durante la sesión de Pleno, cuando se presente una moción urgente del PSOE para exigir la vuelta del servicio de Psiquiatría, buscando obtener el apoyo unánime de la Corporación. “No descarto que, si no se toman medidas ya para que vuelta, iniciar las acciones que sean necesarias, incluso la recogida de firmas” anuncia Carmen Ávila, quien además asegura que durante la jornada del martes intento ponerse en contacto con el Gerente de Salud autonómico sin recibir respuesta.