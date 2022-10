Irene Aparicio invita a mantener viva la historia de la villa ducal en el libro de fiestas

El teatro de Alba de Tormes ha acogido en el día de hoy la tradicional presentación del libro de fiestas. Un acto que ha contado con la presencia de Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes y de la diseñadora y maquetadora del libro, Irene Aparicio, a cuya persona el Ayuntamiento de Alba de Tormes confió la presentación.

El acto ha comenzado con la intervención de Concepción Miiguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, que ha querido “agradecer la presencia de los ciudadanos de Alba de Tormes y en especial a los colaboradores y empresarios que han querido aportar su granito de arena en el desarrollo de este libro”.

Por otra parte, Miguélez no ha querido olvidarse “del gran trabajo de todos los concejales que han participado en el libro y en especial al concejal de festejos, José García Gómez”. También tuvo palabras de agradecimientos para las Madres y Padres Carmelitas por ‘la magnífica portada de la canonización de Santa Teresa”.

Por su parte, Irene Aparicio, ha querido resaltar el significado que tiene para ella la pluma de Santa Teresa. “Puede que sea el destino, pero mi historia con el diseño gráfico está marcada por ella y por lo que significa ya que en cualquier programa de diseño una de las herramientas más importantes y más utilizada es la pluma’, explico Irene.

"El trabajo de todo un año"

La presentadora del libro ha destacado “el gran trabajo que conlleva hacer un libro de estas características ya que consta de 312 páginas, 374 fotografías, 39 artículos y 95 empresas anunciadoras”. Por ello Irene Aparicio recalca que “el libro es fiestas lleva el trabajo de todo un año, muchas horas de correcciones, y aún habiéndolas hecho todas o casi todas, un libro de fiestas de Alba de Tormes sin errores, es lo mismo que la santa sin su pluma’

Para finalizar, Irene Aparicio pedía a los albenses: “No dejen morir nuestras costumbres. No dejen que se pierda nuestra tradición. Ensalcen, apoyen y presuman de ella. No dejen de entregar artículos y fotografías antiguas para que con ello nuestra historia y recuerdos no mueran”.