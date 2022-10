Íñiguez se cabrea tras el partido del Perfumerías Avenida: "Si aquí vale todo, nos vamos a ir a tomar por el culo todos"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha analizado la victoria de su equipo en el primer partido oficial del campeonato doméstico ante los medios de comunicación presentes en el pabellón charro.

Charla con las jugadoras: "Vamos a hacer las cosas bien o mal. Hoy hemos hecho cosas muy mal y debemos saber qué hacer. No puede ser que haya jugadoras que luchen más que nosotras. Tengo respeto por los periodistas, pero no puede ser que haya algunos haciendo entrevistas mientras estiran. Me disculpo por las formas y no por el fondo. Si aquí vale todo, nos vamos a ir a tomar por el culo todos. Un partido se acaba cuando estiran. Os pediría que entendiérais mi reacción".

Valoración: "Este es el nivel que tenemos ahora y nos queda muchísimo. Toca seguir. Ha habido errores básicos. Gran Canaria ha hecho muy buen partido y ha tenido deseo".

Mal día en el tiro: "Si a alguien le pasa eso de que si no mete, le afecta; mal asunto".

Nogic: "La idea era no meterla. No era el día para ello, pero quería que estuviese en rutina".

Arbitraje: "No ha influido. Tengo la impresión de que la gente se decepciona si no ganamos de 30 y creo que este año lo harán. Habrá partidos duros y me gustaría que se esté con el equipo. Igual nos falta algo de talento".

Silvia: "Veremos cómo reaccionar con el tratamiento. Si intenta estar, seguro que estará".

Supercopa: "Mañana ya. La Supercopa no me quita el sueño".