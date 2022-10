“Espero que Ledesma se llene este 9 de octubre; es algo bonito, muy especial, y los niños se lo merecen”

Pedro porta un capote. Sufre el Síndrome de Cornelia de Lange, una de esas diagnosticadas como enfermedad rara. Pese a todo, él nunca deja de sonreír. Tiene 7 años. No son más de las nueve de la mañana y nos espera para el reportaje junto a su padre José Luis, el conocido hostelero salmantino propietario del Restaurante Valencia. Las temperaturas marcan ocho grados. El frío propio de la llegada del otoño recién estrenado. En pocos minutos llega el matador de toros salmantino Domingo López Chaves, y dos de los alumnos de la escuela taurina de la Diputación de Salamanca: Manuel Tabernero y Jesús Iglesias.

La cita es en la Plaza del Concilio de Trento; de fondo, el Convento San Esteban. El motivo, dar visibilidad al Festival taurino a beneficio de AERSCYL que se celebrará en Ledesma este domingo 9 de octubre a las 16:30 horas.

Esta iniciativa se ha convertido en una convocatoria ineludible en la provincia salmantina. Es importante que la gente acuda, que se llenen los tendidos pues el objetivo es claro: ayudar a esta Asociación que nació en Salamanca en el año 2014 con la intención de acercarse a los afectados por Enfermedades Raras o sin diagnosticar y a sus familias y cuya finalidad es defender sus derechos y necesidades.

El desconocimiento, la desesperación, la falta de centros especializados, la desinformación y las nuevas necesidades originadas por la enfermedad rara de sus hijos, fueron algunas de las razones que llevaron a un grupo de padres a tomar la decisión de poner en marcha esta Asociación, y ahora, en el mundo del toro, han visto un compañero de viaje gracias a la sensibilidad y al lado más humano que posee el ledesmino López Chaves.

Quiso involucrarse con este colectivo desde que lo descubrió, y por eso puso en marcha este festival que este año celebra ya su tercera edición. Todo lo que se recaude, de forma íntegra, irá destino para ellos. Todas las personas que participan lo hacen de forma desinteresada. “Es una causa benéfica que me hace muy feliz y me provoca una ilusión tremenda. Con esto queremos ayudar a más de 70 familias, a muchas las conozco muy de cerca y sé lo que supone para ellos este impulso económico. Creo que es un evento que ya se está esperando, sobre el que ya se ha creado una expectación y eso me hace muy feliz. Es un acto muy bonito y demuestra que el toreo siempre se involucra cuando surgen eventos así ya que esto es una cuestión de solidaridad, de empatía, de tender la mano a quienes más lo necesitan”, explica Chaves.

El objetivo del ledesmino es que “la gente acuda” y plantea esto como “el broche final perfecto a su temporada rodeado de amigos y familiares”. “Estos días ya hay nervios, te diría más que casi a los compromisos que he tenido en la plaza este año, ya que aquí se juntan muchas emociones. Conozco muy de cerca muchas familias, sé lo que sienten y hay que ayudarles sin miramientos. Esos niños se lo merecen todo, yo me quedo siempre con sus sonrisas. Ojalá ese día Ledesma se llene”.

Este año como novedad se suman al cartel dos matadores de toros: El Fandi y El Capea. “Creo que eso también le va a dar otro atractivo, para mí no son solo dos compañeros, son más allá, son dos amigos, dos hermanos. Se lo comenté y les pareció fenomenal y quisieron colaborar conmigo, son dos matadores que gustan, que le dan más categoría y que pueden llevar a más gente, que al final es lo que perseguimos”, añade.

Al cartel se suman Manuel Tabernero, Jesús Iglesias, y un tercer novillero, Cristiano Torres, que ocupará el puesto de El Mene, quién no podrá torear dado el percance que sufrió hace unos días en Tamames. Las ganaderías anunciadas son las de Castillejo de Huebra, José Ignacio Charro, Montalvo, Miranda de Pericalvo, Adelaida Rodríguez y Domingo López-Chaves.

Para los alumnos de la Escuela, “la responsabilidad es muy grande”. “Es algo que tenemos ya en el cuerpo, por un lado, la emoción de saber que vamos a ayudar a los niños, y por otro lado la responsabilidad de compartir la tarde con tres matadores de toros. Hay que apretar”, cuenta Manuel Tabernero.

Las entradas siguen a la venta tanto en Salamanca en el Restaurante Valencia (Calle Concejo, 15), en el Museo Taurino (Calle Dr. Piñuela, 5-7) y en la sede de Aerscyl (Calle Fray Junípero Serra 11-23 Bajo). Además, en Ledesma en el Mesón Las Ventas (C. Otero Aenlle, 10). Las entradas no van numeradas y su precio es de 20 euros. Los niños menores de 12 años podrán entrar de forma gratuita acompañados de un adulto y, además, es importante destacar que el día del festival, si aún quedan entradas, se pondrán a la venta en la plaza de toros.

Quien no pueda asistir a la cita puede hacer sus aportaciones a la fila cero a favor de AERSCYL en La Caixa: ES12 2100 1263 23 0200301612.

Paella solidaria para empezar el día

Con el objetivo de que la jornada sea completa y “nadie se mueva de Ledesma”, desde la Peña Taurina de Domingo López Chaves han organizado para ese mismo 9 de octubre una paella solidaria prevista en la Plaza Fortaleza de Ledesma a las 13:30 horas, a un precio de 7 euros. Todo lo que se recaude será también destinado a AERSCYL.

“Este festival es muy importante para nosotros; con el dinero recaudado volveremos a invertir en terapias”

Para AERSCYL este festival taurino “es una de las actividades más importantes del curso”, ya no solo por la parte económica sino “por la visualización de la asociación y de las enfermedades raras”. “Que durante prácticamente un mes se hable de enfermedades raras y la gente conozca qué son es muy importante para nosotros; el festival es una de las actividades en las que más participan las familias y que la gente nos vea y pueda identificar a los socios y ver in situ sus necesidades hace que empaticen más con nosotros y se preocupen por saber más sobre las enfermedades raras”, explica la trabajadora social de la asociación, Vanesa Vicente.

El dinero que se recauda en el festival se invierte en terapias para los socios. Dos veces al año la Asociación lanza dos becas para que los socios puedan acceder a terapias sin que esto suponga una disminución de la capacidad económica de las familias. La mayoría de los socios acuden a dos y tres terapias semanales bien sea para mantener o para mejorar su calidad de vida. “Hablamos de terapias caras que no todas las familias pueden permitirse por lo que la intención de las becas es que todos nuestros socios tengan la oportunidad de acceder a estos recursos que la administración no les proporciona”, añade.

Solo tienen palabras de agradecimiento para el mundo del toro por su ayuda. “Es una iniciativa que nos hace realmente felices, y aprovechamos para instar tanto a los poderes públicos como a la sociedad que nos tengan en cuenta, que conozcan las enfermedades raras, su problemática”, concluye.