Una señora árbitra debutante en Italia

Lo que tenía que ocurrir, ocurrió. El pasado domingo, 2 de octubre de 2022, debutó en la máxima categoría del fútbol italiano la tercera mujer en lograrlo en una gran Liga europea. María Sole Ferrieri Caputi, así se llama la histórica árbitra. Y dirigió en el partido entre el Sassuolo y la Salernitana. A este nivel, ya había llegado la alemana Bibiana Steinhaus en 2017 y la francesa Stéphanie Frappart en 2019. En Italia existen 30.000 colegiados de los que 1.700 son árbitras.

La señora árbitra tiene 31 años, licenciada en Sociología e Investigación Social. Debutó con 17 años en un partido de alevines, 25 años cuando arbitró en la Serie D (Cuarta categoría y máxima de fútbol amateur), cumpliendo los 30 al debutar en la Serie C. Siendo profesional desde la temporada 2020/21. Es consultora de bienestar corporativo y, se dice, “está acostumbrada a romper techos de cristal”.

“Si me equivoco, espero que me critiquen como árbitro y no como mujer”, ha puntualizado. Dijo Gianluca Rocchi, designador de árbitros parad los campeonatos de la Serie A y B., “cuano más hablemos de ellos, más les perjudicaremos”. Y la árbitra es consciente de que “se cuentan por decenas los jugadores, entrenadores o equipos de categorías inferiores sancionados por dirigir insultos sexistas a las árbitras”.

Creo, sinceramente, que es un avance en el fútbol. Lo que ya será más difícil es que una mujer futbolista acabe jugando en un equipo de hombres…