La orientación sexual e identidad de género, principal causa de los delitos de odio en Salamanca

Aumentan los delitos de odio en nuestro país. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2021 un total de 1.802 infracciones penales e incidentes de odio en España. Son 96 hechos de odio más que en 2019 (un aumento de un 5,63%) lo que confirma la tendencia alcista de este fenómeno delictivo registrada desde 2014, interrumpida en 2020 por la pandemia de la COVID-19, tal y como recoge el ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021’, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDO) y publicado por el Ministerio del Interior.

La mayoría de ellos tuvieron un móvil racista o xenófobo, situándose a continuación los delitos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima y con la ideología de la víctima.

En Salamanca se denunciaron 8 delitos de odio en 2021 -misma cifra que en 2020- y de ellos 5 estuvieron relacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. En segundo aparecen los delitos relacionados con la ideología de la víctima (2), y también se registró 1 caso de antisemitismo.

Del total de incidentes delitos e incidentes de odio, en Salamanca se esclarecieron 7. Por lo que se refiere al número de detenidos/investigados en 2021 por delitos e incidentes de odio, en Salamanca fueron 2.

Salamanca, no obstante, no es la provincia de Castilla y León en la que más delitos de odio se investigaron durante 2021. A la cabeza se sitúa Burgos, con 31; seguida de Leó, con 15; Valladolid, con 12; y Palencia, con 9. En Ávila fueron 7, en Soria 5 y en Segovia 3. Zamora es la única provincia en la que no se registraron delitos de odio durante el pasado año. En total, en Castilla y León, se denunciaron 90 delitos de odio en 2021.

"Una grave amenaza para la convivencia de la ciudadanía"

Tal y como señalaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación este lunes del informe, los delitos de odio “son acciones dirigidas contra personas concretas, pero cuyo objetivo último es también generar sentimientos de miedo e inseguridad en el colectivo social al que pertenece o al que le vincula el agresor. Y esa es la razón por la que constituyen una grave amenaza para la seguridad del conjunto de la sociedad, porque agrietan de manera peligrosa la convivencia pacífica de la ciudadanía”.

Datos que constatan la importancia de concienciar a la sociedad del riesgo para la convivencia que comportan los delitos de odio, animando además a la ciudadanía a no ser meros espectadores y a ser conscientes de la importancia de que se denuncien todos aquellos episodios de los que sean víctimas o testigos.

Además, es imprescindible seguir incidiendo en la formación y sensibilización sobre los delitos de odio, no sólo en el ámbito de la función pública, si no en el conjunto de nuestra sociedad, empezando por los más jóvenes, etapa de nuestra vida en la que se interiorizan prejuicios y estereotipos que es necesario erradicar, ya que suponen la semilla de futuros comportamientos discriminatorios.