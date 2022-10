María y el triunfo del Salamanca UDS: "Salgo satisfecho menos por los últimos 15 minutos"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación después del enfrentamiento con el Júpiter.

Valoración: "Salgo satisfecho menos por los últimos 15 minutos. Trato de intentar tener intensidad y eso ha sido una pena. El equipo ha sido superior. Desesperado no estaba porque íbamos 3-0, pero toca mejorar eso. Me gustaría mejor el partido porque el inicio no ha sido igual que otro días. Siempre se puede mejorar y estoy muy contento. Los últimos 15 minutos restan. Lo que más me ha gustado es la paciencia que hemos tenido".

Césped: "Creo que estaba para jugar y me gustaría que estuviese mejor. No ha influido".

Poveda: "Ya debutó y también ha vuelto Pereira".