Trasmutando las riberas del Tormes

El maravilloso video de un ilusionista caminando por el Tormes muestra esta imagen inicial, se aprecia el notable e innecesario contraste entre ambas orillas.

Resulta indudable que la “Estrategia Tormes+ de desarrollo urbano sostenible e integrado (2015-2020)” está cambiando sensiblemente parte de la ciudad, en esencia el pretérito municipio de Tejares. La Estrategia “contempla el espacio fluvial como instrumento de desarrollo y articulación espacial, superando su funcionalidad histórica como espacio “trasero”, de separación entre el centro urbano y la periferia”, según señala su documento final. Ello no evita la inclusión de alguna actuación errónea, caso de la superflua ampliación de la Avenida del Padre Ignacio Ellacuría con sus cuatros innecesarios carriles y aparcamientos.

Huertos Urbanos. A la izquierda se entrevé una marquesina con paneles solares en su techo. Lástima no sea habitual en los abundantes tejados municipales.

Entre otras cosas, busca la continuidad de las márgenes del rio como espacio público y accesible. El próximo “Desarrollo de corredor verde/ribera fluvial en ambas márgenes” explica en su Memoria “Abrir las puertas del sur de Salamanca al Río Tormes. (…) que nos permitirá consolidar un nuevo uso y disfrute de ambas riberas en continuidad con las sendas existente de ribera en el extremo oriental del municipio, configurando una intervención conciliadora y motor de una nueva relación de los salmantinos/as con su río Tormes.”

Plano de la reforma del Parque Botánico de Huerta Otea. En amarillo el camino perimetral por el norte que acaba en un muro inaccesible junto al Paseo de San Vicente, a la derercha.

Pero la continuidad con el oriente del municipio, tras Salas Bajas, es complicada. A pesar del largo retraso en la construcción del nuevo Hospital, el Ayuntamiento fue incapaz de rediseñar el espacio ribereño contiguo para garantizarlo. La remodelación del Parque Botánico de Huerta Otea incluye un camino junto al río que choca por el este con un muro donde una vez hubo una escalera. Por supuesto no se corrigió el setentero muro de gaviones contiguo, nacido con el actual Paseo de San Vicente (cuyos cerrados “balcones” parecen a punto de derrumbarse). Por la orilla del rio no es posible comunicar peatonalmente con el otro lado del Puente de Sánchez Fabrés.

La atractiva para el peatón Vía Helmántica, en especial con lluvia o calor, semivacía casi todo el día.

En la margen izquierda hay continuidad, pero tras el puente de Enrique Esteban es poco más que un camino con carril bici interrumpido en el siguiente puente de San José. Entre ambos discurre la espectacular Vía Helmántica, seis carriles con arcenes y amplia mediana. Su última remodelación coincidió con la creación de la circunvalación sur de la ciudad para quitarle su notable tráfico de paso. Desde entonces prácticamente todo el día le sobran 4 de esos 6 carriles, salvo las habituales, breves y puntuales horas punta donde apenas precisa algo más. Gran ejercicio de previsión.

La burgalesa Calle de Valladolid, antigua travesía de la N-120 y la N-620. mantiene la estricta anchura de la calzada de tiempos pasados.

Se podría pensar que la popularización del barato urbanismo táctico, con interesantes ejemplos en Barcelona y otros lugares no muy lejanos, podría haber dado pie al inicio del replanteamiento de esta inútil autopista urbana. Desde luego no para esconder coches según el ejemplo de Madrid Río, más bien al estilo Burgos. Ya he puesto alguna vez este ejemplo, antes de tener esa ciudad su circunvalación sur en los años 80, el vial paralelo al rio era una densa travesía parecida a Torres Villarroel o el Paseo de Carmelitas, pero con los estrictos 4 carriles actuales.

Una imagen de Madrid Río. Aunque enterrar los coches no resuelve el problema principal.

Quizás el más importante reto que resta en el rio Tormes, desahuciados polvorines aparte, sea recuperar tanto espacio asfaltado como sosegado paseo ajardinado. Los “ganadores” (el primer premio quedó desierto) del concurso de ideas para la ordenación de la margen izquierda del río Tormes en 1987, proponían ya entonces reducir drásticamente el ancho de esa calzada. Después se construyeron dos puentes más allá y la circunvalación. Ahora que somos tan verdes y sostenibles como conscientes de los problemas del abuso innecesario del vehículo privado, va siendo hora de afrontar este cambio.

Por desgracia alguien ha sido nuevamente atropellado, mortalmente esta vez, en un paso de peatones. Se ha avanzado, pero ¿mantendrán las calles fuera del centro con la perspectiva del coche o cambiarán por fin?