La indecencia de un vicepresidente regional

Durante esta semana, en apenas 24 horas, ha habido 3 nuevas víctimas de la violencia machista en España, la última en Palencia y que totalizan 33 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o ex parejas, una verdadera lacra que, lejos de erradicarse, está surgiendo con demasiada virulencia en los últimos tiempos, a la vez que, desgraciadamente, algunos políticos niegan la existencia de la violencia de género, como el vicepresidente -sin cartera y sin funciones, pero con un salario superior al del presidente del gobierno de España- de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, de Vox. Después del asesinato de la mujer palentina, el aludido vicepresidente castellanoleonés publicó en las redes sociales que “pronto, todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo. La violencia no tiene género”.

Declaraciones impresentables por las que se considera a la víctima de Palencia como una privilegiada y que ponen de manifiesto las verdaderas intenciones de los políticos de la ultra derecha, a la sazón, acabar con las políticas públicas que reconocen que la violencia sobre las mujeres, los crímenes machistas, son criminológicamente muy superiores a los cometidos por las mujeres a sus parejas o ex parejas y que debe tener una protección penal individualizada y específica; todo ello producto de una sociedad machista que esa ultra derecha está dispuesta a seguir alimentando.

Pero no sólo la ultra derecha actúa con tibieza ante la violencia machista, sino que también lo hace con las respuestas que el Estado de Derecho debe dar a otro tipo de violencias, como es la sexual. La prueba más evidente es el voto en contra –no sólo de Vox, sino también del PP- que han emitido ante la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del “solo sí es sí”, una norma que considera todos los ataques a la libertad sexual de la victima, como agresiones sexuales, porque –como se establece en la Exposición de Motivos de la referida Ley Orgánica- “elimina la distinción entre agresiones y abusos sexuales, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin consentimiento de la otra persona, cumpliendo así España con las obligaciones asumidas desde que ratificó en 2014 el Convenio de Estambul”.

Es evidente que el estado tiene que dar cumplida respuesta a la “indefensión específica sufrida por las mujeres debido a la persistencia de esquemas patriarcales”. Y no sólo frente a la violencia de género o violencia sexual, sino “frente a todas las formas de violencia contra las mujeres”. Y resulta especialmente llamativo que la derecha y la ultra derecha, que se han caracterizado siempre por buscar respuestas penales -y cuanto más duras, mejor- ante cualquier conflicto social, incrementando desproporcionadamente las penas para muchas conductas delictivas –porque con ello indirectamente buscan siempre un rédito electoral, que es lo que realmente les importa- en esta ley, que va a proteger más a las víctimas, hayan votado en contra. Está claro que entre los intereses de los conservadores no parece estar el de la protección específica de la mujer ante los ataques indiscriminados y machistas que, por desgracia, se producen cotidianamente. Eso es lo que han demostrado al no apoyar la aprobación de la referida Ley Orgánica.

Y ante todos estos acontecimientos, ¿cuál es la respuesta que da el máximo responsable del PP, Feijóo? Ninguna, aún no se ha pronunciado sobre las burdas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, como tampoco lo ha hecho el presidente de la Junta, Mañueco y tampoco es previsible que lo hagan en los próximos días. A Feijóo lo que le caracteriza en su proceder político es la sistemática “indefinición e incoherencia” porque no tiene un programa serio de gobierno y va dando bandazos en función del único interés que actualmente tiene el PP: llegar al gobierno como sea, cueste lo que cueste.