El Perfumerías Avenida presume de Copper y Loyd por ganar el Mundial... y ¡aumenta el número de sus abonados!

La Marea Azul seguirá acompañando y arropando al Perfumerías Avenida en esta inminente temporada 22/23. Una vez concluido el periodo presencial de nuevas altas de abonados, en las oficinas del pabellón de Würzburg, el número de ellos ha aumentado con respecto a la pasada campaña, recuperando números cercanos a los de antes de la pandemia.

Sin embargo, dicha cifra aún puede crecer más si hay más interesados en sumarse al movimiento charro mandando un correo a [email protected]. Algo que también se extiende a aquellos universitarios que lo deseen porque solo deberán pagar 50 euros gracias a la iniciativa de la entidad presidida por Jorge Recio.

Y USA qué Otra vez CAMPEONAS del MUNDO

Congrats to @usabasketball , ???????????????????? ???????????????????????????????????? again

Specially happy for our former players @kahleahcopper (all she does is win, win…) and @jewellloyd

Well deserved pic.twitter.com/5x8ZZmFoZG