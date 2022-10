Antonio Calderón, ex del Salamanca UDS, nuevo entrenador interino del KMSK Deinze belga

Antonio Calderón, ex del Salamanca UDS, ha vuelto a ser noticia por su nombramiento como entrenador interino del KMSK Deinze belga, el equipo de Segunda División en el que se encuentra trabajando desde esta temporada. Así, con la destitución del japonés Takahisa Shiraishi por ir penúltimo, el gaditano ha tomado las riendas de una plantilla que conoce a la perfección como -ya ex- segundo del asiático.

De este modo, el expreparador del conjunto del Helmántico debutará este mismo fin de semana al frente de la nave ante el Beerschot, por lo que buscará empezar su andadura con buen pie a la espera de conocer si finalmente se queda en el cargo de manera definitiva o no. Ante ello, el técnico se ha mostrado con ganas: "Nuevo reto, a por ello", ha dicho.

? Our intrim-coach Antonio Calderón speaking to the press for the first time one day before our game against Beerschot. #BEEDEI pic.twitter.com/vyxCtjoLba