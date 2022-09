Cerca de 1.600 jugadores competirán en Salamanca en el mayor evento de pádel amateur de España

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, y el director de la NACEX- Liga LAPI, Borja Alcalde, han presentado este viernes el Máster Final 2023 de la NACEX - Liga LAPI, que se celebrará en el mes de marzo del próximo año. Este evento convertirá a Salamanca en la capital nacional del pádel amateur y acogerá a los equipos finalistas de la NACEX-Liga LAPI.

La competición arranca en su fase regular el próximo fin de semana, contando con el mayor número de participantes de su historia. De hecho, contará con más de 6.000 jugadores, que disputarán la competición en una veintena de provincias. Tras el cierre de la fase regular serán más de cien los equipos que acudan hasta Salamanca para disfrutar del Máster Final Nacional. En él se llevarán a cabo tres partidos por enfrentamiento, con punto de oro y rondas eliminatorias. En concreto, 120 equipos y más de 1.600 jugadores procedentes de Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Madrid disputarán los partidos de la fase final en varios de los clubes de Salamanca.

Por todo ello, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, ha destacado que la ciudad se convertirá “en la capital nacional del pádel, un deporte en clara expansión y en pleno auge, con más de 4 millones de participantes o aficionados en todo el país, con un volumen de negocio de 600 millones de euros”.

Además, Castaño ha destacado que si el año pasado esta cita fue un éxito, con más de 700 jugadores, “esta edición será mejor aún, con la llegada de 1.600 participantes y sus familiares. Por primera vez se repite sede en la fase final y esperamos que Salamanca pueda convertirse en sede permanente”.

Por su parte, Borja Alcalde, director de la NACEX-Liga LAPI, ha destacado que esta cita “convierte de nuevo a Salamanca en referente del pádel nacional amateur. No hay otro evento mayor que éste en un único fin de semana”.

Una competición que sigue creciendo

El Máster de Salamanca será, de esta forma, el evento que culmine una temporada en el que la Nacex - Liga LAPI ha experimentado un notable su crecimiento nacional. Con la disputa de la fase final, Salamanca será epicentro del pádel amateur y reafirma su posición como ciudad referente del deporte unido al ocio y al turismo. Cientos de jugadores y sus familias podrán disfrutar en primera persona de la riqueza patrimonial de la ciudad, así como de su gastronomía y sus actividades de ocio, lo que redundará en un importante beneficio económico para el sector turístico.

‘Padel and Padel by MADISON’, con más de 20.000 usuarios en su aplicación, respalda esta liga amateur que no ha parado de crecer desde su nacimiento. Esta iniciativa tecnológica facilita la gestión integral de todos los servicios relacionados con la práctica de este deporte y permite a los amantes del pádel reservar pistas, participar en partidos, inscribirse a torneos o realizar la compra de material deportivo facilitado por los patrocinadores de la liga.

El acuerdo de colaboración entre Turismo de Salamanca y la liga amateur ha resaltado el turismo deportivo y la visibilidad de la marca Salamanca en las diferentes ciudades en las que se disputa la competición.

Fotos de David Sañudo