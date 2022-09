Pablo de Castro tampoco entrena este viernes con el Salamanca UDS y sus opciones de jugar ante el Júpiter cada vez son más bajas

El central ha sido la única ausencia de la sesión en el Anexo, por lo que no ha trabajado ningún día de la semana con el grupo hasta el momento

María Hernández no ha podido contar en la penúltima sesión de entrenamiento de la semana con Pablo de Castro por la lesión que arrastra. Así, el central ha sido la única ausencia de la sesión en el Anexo, por lo que no ha trabajado ningún día desde el duelo con el Santa Marta -con el grupo- hasta el momento. Por ello, o mucho cambia la cosa en la práctica del sábado o no contará con minutos frente al Júpiter.

Así, el defensa del Salamanca UDS sufre una contractura en el tercio proximal del recto anterior del muslo derecho. Pese a los intentos del club porque evolucionase del problema físico, por ahora no ha sido posible. Entre tanto, Motos se ha dejado ver por el lugar en este soleado último día de septiembre al llegar a mitad de la mañana. Ambos, al margen.