La depresión, una enfermedad silenciosa principal causa mundial de discapacidad

La depresión es un trastorno mental que cada vez afecta a más personas y, en especial, a niños y jóvenes. Este domingo, 4 de octubre, se celebra el Día Europeo de la Depresión. En este sentido, SALAMANCARTV AL DÍA ha hablado con María Hernández, psicóloga de la asociación Salud Mental de Salamanca para conocer algunas pautas importantes ante esta enfermedad.

¿A qué se debe este aumento?

Es un poco complicado decir qué está pasando. Si que verdad que últimamente estamos viviendo experiencias desconocidas, no podemos olvidarnos que acabamos de salir de una pandemia, una pandemia que ha afectado a cómo nos relacionamos, a cómo vivimos. Todo esto causa impacto sobre nuestras competencias sobre emocionales. Mucha gente no sabe cómo relacionarse ahora.

El perfil de las personas es muy variado, ¿por qué afecta a rango de edad tan diferenciados?

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad, eso quiere decir que afecta a mucho rango de edad, afecta más a las mujeres que a los hombres. Y por supuesto los niños y los adolescentes hay muchos casos. Muchas veces cuando hablamos de un trastorno de depresión tenemos en la cabeza a la gente más mayor, y ojo, que los niños y los adolescentes también son propensos a tener un problema de depresión.

En el caso de los jóvenes, ¿cuáles pueden ser las señales de alarma?

Muchas veces desde el hogar o desde el entorno educativo es cuando se empiezan a detectar. Por ejemplo, presentan muchos cambios de comportamiento, empezar a estar muy cansado, no dormir o hacerlo mal, muchos despertarse nocturnos, cambios en el apetito, empezar a estar aislados, chicos y chicas que salían y que tenían su grupo social empiezan a estar más retraídos y a aislarse, todas esas son señales de alarma. También se nota en el rendimiento escolar, que empiezan ya no solo a tener mal resultado en las notas, sino también en el nivel de concentración que cambia, se quedan dormidos en clase… Todas estas son señales que nos avisan que algo está pasando. Es importante que los padres y en los colegios e institutos, en el entorno educativo, se sepan, igual que la sociedad.

¿Hay factores comunes que puedan influir en que un joven desarrolle depresión?

Tenemos factores de riesgo, como por ejemplo las personas que han sufrido bullying, se ha visto que muchos niños y niñas que han sufrido buylling han desarrollado posteriormente un trastorno de depresión y de ansiedad. Les afecta y hay ciertas experiencias que pueden estar viviendo que llevan a esta solución, maltrato, o que viven en el hogar, problemas familiares… situaciones que pueden ser extremas.

Muchas personas y en especial los jóvenes no piden ayuda, ¿cómo podemos actuar el círculo cercano antes estos casos dónde vemos señales?

Partiendo de la base es un tema de estigma, no se habla de este tema. Es fundamental que la sociedad cambie el concepto de salud mental y de trastornos depresivos. Somos todos propensos a tenerlo. La gente que tiene un problema o trastorno de salud mental la sociedad tiende a decir que se lo ha buscado, que está loco, que no hace nada por estar mejor… y eso no es así. Lo típico de anímate peor no, no es tan fácil porque ellos no pueden. Desde la sociedad es fundamental que se apoye a estas personas, quitando este estigma y apoyando a las familias, no hay que juzgar.

Muchos expertos califican la depresión como una pandemia silenciosa…

Totalmente de acuerdo, muchas veces lo que vemos es que mucha gente no dice nada y no quiere decir nada por varios motivos, muchas veces por no preocupar a los demás, porque piensan que los problemas que tienen o lo que le preocupa en ese momento son problemas menores, tendemos a pensar que ya se pasará y muchas veces no pasa. Es fundamental acudir a especialistas, pro siempre acudir a alguien y siempre buscar ayuda porque a raíz de ahí se podrá empezar a ayudar a esas personas.