El PSOE vuelve a pedir la fecha del inicio de las obras del nuevo Centro de Salud de Prosperidad

El PSOE de Salamanca considera, según declaraciones efectuadas por su procuradora en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, que la aprobación del Plan Funcional para el nuevo Centro de Salud de Prosperidad de la capital charra “no es más que una venta de humo, una patada hacia delante para ganar tiempo, y un engaño más del gobierno que encabeza Mañueco de cara a las elecciones municipales puesto que, no contiene compromiso alguno para su construcción, ni fecha para el inicio de las obras, ni tampoco plazos para su puesta en marcha”.

Rubio ha explicado que “no es casualidad” que la aprobación de dicho Plan Funcional se haya conocido y hecho público ayer, “justo en el día en el que en las Cortes se debatía una Proposición no de Ley socialista en la que se exigía a la Junta que las obras del Centro de Salud de Prosperidad comenzasen antes del próximo 30 de junio, iniciativa que fue rechazada y que no pudo salir adelante por el voto en contra tanto de los parlamentarios del PP y de Vox".

“Resulta cuando menos sospechoso” ha añadido Rubio, que coincida la aprobación de dicho Plan con el día en el que la Junta “tenía que posicionarse y comprometerse a poner fecha al comienzo de las obras”, y mucho más, “cuando seis días antes, tal y como pude comprobar personalmente tras pedir el expediente sobre este proyecto, se me indicó que dicho Plan Funcional no solo no estaba firmado sino que ni siquiera existía”

“Salamanca, el barrio de Prosperidad, sus vecinos, necesitan compromisos y que se cumplan, quieren plazos y fechas concretas y definitivas, tal y como llevamos exigiendo todos estos años los socialistas, y no estrategias políticas, venta de humo e inconcreciones para salir del paso como es la aprobación de un Plan Funcional donde no se dice nada” ha recriminado la procuradora socialista.

En esa línea, “y como demostración de que la denuncia que hacemos en este sentido desde el PSOE es justa y absolutamente verdadera” la parlamentaria socialista ha recordado que el PP lleva más de 15 años prometiendo este Centro de Salud “sin que se haya puesto un solo ladrillo” a pesar de que ha contado incluso con financiación y alguna partida presupuestaria en ejercicios presupuestarios, “pero nunca se han ejecutado” ha indicado.

Rubio recuerda que "la Junta tiene desde hace años una parcela cedida por el Ayuntamiento para construir dicho Centro de Salud, concesión que ha tenido que ser renovada en un Pleno por parte del Consistorio el pasado mes de julio porque durante estos años la Junta no ha sido capaz de escriturarla e inscribirla a su nombre en el Registro, paso indispensable para iniciar las obras, lo que dice muy poco del interés y la voluntad política que ha tenido y tiene el PP por comenzar las obras”.