El Pleno de Béjar da luz verde a las comisiones de investigación

La sesión plenaria del mes de septiembre en Béjar deja como aspecto destacado la aprobación de la creación de las dos comisiones de investigación que había solicitado el Partido Popular.

El partido en la oposición había solicitado la puesta en marcha dos comisiones para investigar diversos hechos acontecidos en el entorno del ayuntamiento. Por un lado, el supuesto caso de acoso laboral sucedido entre trabajadoras de la Estación de Esquí ‘La Covatilla’. En este punto, el concejal del PP, Alejo Riñones, ha incidido en que “se ha perdido el tiempo” con los vaivenes en la creación de esta comisión. El edil popular ha indicado que “hasta en tres ocasiones hemos tenido que solicitar su creación”. En este sentido, el concejal socialista, Jose Luís Rodríguez Celador, el decreto inicial de la formación de dicha comisión “podría ser anulable” según los servicios jurídicos. Celador ha atribuido esta situación a que Ayuntamiento como el de Béjar, no tienen regulado la creación de este tipo de comisiones y desde los servicios jurídicos “se determina que la forma de hacerlo es asemejarlo como una comisión informativa y como están se forman por pleno, se hace el mismo proceso”. Además, según el edil socialista ha explicado que “esta aprobación no anula lo realizado por esa comisión”, mientras que Riñones ha matizado que “no se cobran dietan por esta comisión”.

El punto salía adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Tú aportas y la abstención de Ciudadanos.

Sobre la baja de la vicesecretaria

La segunda petición de una comisión correspondía al caso de la baja laboral de la vicesecretaría del consistorio bejarano. El PP, a través de su portavoz Alejo Riñones, ha explicado el por qué de esta petición: “Queremos saber las causas de la baja, la baja de la vicesecretaria no me interesa, queremos saber porqué llega a coger esa baja”. Desde la oposición nuevamente se ha dejado caer que detrás de esta situación hay una intención de “quitarle las gratificaciones de llevar la mancomunidad de agua, las secretarias de las pedanías, veladamente se la acusa de competencias que a ella no les corresponden. Quiero saber cuales son esas competencias. ¿Por qué sacan tan rápido la plaza de secretaría, dejando sólo cinco días?” ha argumentado el edil del PP.

La respuesta ha llegado por parte del socialista Jose Luís Rodríguez Celador, quien ha argumentado al grupo en la oposición “habla usted de querer saber el motivo de la baja de una trabajadora, habla de enfrentamientos entre trabajadores, no se si son conscientes de donde se esta metiendo” y ha hecho público que “nosotros no tenemos nada que ocultar, y por ello no vamos a impedir que se cree esta comisión. El cuerpo nos pide votarle que no, pero para demostrar nuestra transparencia, si ustedes quieren se permitirá que se haga la comisión”.

La aprobación del punto ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra de Ciudadanos y Tu Aportas.

Resto de puntos del día

También han salido adelante el resto de los puntos del pleno llevados a este pleno: Las mejoras desarrolladas por la empresa Aqualia, la modificación presupuestaria N.º 5/2022, la resolución de Recursos de Reposición contra el Acuerdo Plenario sobre la Liquidación Definitiva Gecobesa y la designación de Fiestas Locales, quedando el 7 y el 8 de septiembre de 2023 marcados como tal.