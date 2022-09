Casañ, en plena calle durante la rueda de prensa de Unionistas: "No entiendo de ultimátums"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa local para hablar del partido contra el Rayo Majadahonda, del estado físico de sus futbolistas más tocados y de su situación personal en el club. Además, los medios han tenido que entrevistar al preparador en plena calle después de que el lugar previsto para la charla estuviese cerrado.

Enfemería: "Poco a poco vamos a recuperar jugadores. Los que están, están a tope. De Miguel, Ramiro y Chapela han entrenado con el grupo hoy. Borja sigue su proceso y en breve estará. Mawi y Ramón es más complicado que lleguen por las molestias. Esperaremos a la semana que viene. No se trata de arriesgar, sino que le pido al jugador sus sensaciones y que estén a buen nivel en los últimos entrenamientos".

De Miguel, Ramiro y Chapela: "No es lo mismo estar toda la semana que ir entrando poco a poco".

Campos de fútbol 7: "Es una cosa que llevamos toreando, pero no debemos verlo como algo negativo porque hay que ver el lado positivo. Ya tenemos nuestro vestuario y no es una excusa lo otro. Por ello no se va a ganar ni perder".

Majadahonda: "Es un equipo que llega necesitado y viene de perder en casa contra el Ceuta en el minuto 96. Vendrá a morir y debemos manejar bien eso en casa".

Final: "Eso es cuando no hay más partidos. Todos son importantes y la semana que viene os diré lo mismo con el Algeciras".

Juampa Barros: "Es un jugador que trabaja bien, pero viendo un poco todo tiene opciones de jugar porque se lo está ganando".

Mensaje de Sandoval: "Nos ha transmitido tranquilidad para todos, pero queremos ganar todos los partidos".

Ultimátum: "No entiendo de ultimátums y vivo al día".