Ramiro Mayor: "En Unionistas nos estamos mereciendo ya unos tres puntos que nos darían confianza"

Ramiro Mayor, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en medio de una semana en la que está siendo noticia por su lesión. Así, el protagonista ha hablado de ello y otros temas con nosotros.

Estado físico: "Voy progresando. He hecho un poco más porque he corrido y tocado balón en el último entrenamiento, por lo que he tenido buenas sensaciones. Vamos a ver estos días si aguanto la carga porque espero meterme con el grupo".

Motivo de las lesiones: "Tampoco hay que volverse loco. Forman parte del deporte y pasa hasta en Primera División. Puede haber muchos factores, pero ahora nos está tocando 'la negra'".

Llega al partido o no: "Es pronto y dependerá de las sensaciones que tenga cuando entrene con el resto. La rodilla es una zona complicada y hay que tener precaución, pero ojalá esté disponible para el sábado. Me voy a probar con el grupo. Jueves y viernes intentaré hacer más cosas cuando me meta en juego real".

Vestuario con el 3/15: "Estamos tranquilos y es la jornada 6 la que viene. Queríamos más puntos, podíamos haberlos merecido... pero eso no importa ya. Una victoria delante de nuestra afición vendría bien para salir de ahí abajo. Nos estamos mereciendo ya unos tres puntos que nos darían confianza".

Rayo Majadahonda: "Espero un partido como los dos que hemos jugado en casa. Era un equipo para estar arriba, pero le está costando por su mal inicio. Ojalá dominemos, tengamos ocasiones y marquemos para llevarnos los tres puntos".

Llegan goles en centros laterales: "Han sido en jugadas puntuales. Es algo a corregir y debemos defenderlo mejor, pero puede haber 10 o 12 centros laterales por partido y toca estar atentos. No creo que sea un problema específico del equipo".

Afición y promociones del club: "Poco se le puede decir porque va a responder seguro. Es un partido importante y nosotros estamos dándolo todo".