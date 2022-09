‘Por hacer algo’, las obras del artista salmantino Víctor Rico llegan al DA2

El artista salmantino Víctor Rico expone por primera vez sus obras en el DA2. La muestra, titulada ‘Por hacer algo’, ha sido comisariada por Víctor Ramírez Tur, y se podrá visitar en la sala 8 del centro de arte contemporáneo de Salamanca desde este viernes hasta el próximo 29 de enero.

La entrada a la exposición es gratuita y el horario de visita es de martes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los lunes el centro permanece cerrado, excepto si son festivos.

La exposición

Por hacer algo es un juego. Un espacio con normas mutantes y límites flexibles. Un ensayo sobre el aburrimiento que se inscribe en los tiempos muertos, en los descansos y las esperas.

Víctor Rico se aprovecha de las herramientas que el arte y su contexto le brindan. Con ellas, desarrolla múltiples estrategias con las que analiza y cuestiona el trabajo y el ocio. El artista come pipas y apila sus cáscaras, colecciona San Pancracios, habla con girasoles, o inventa su propio sorteo de la lotería. Así, transforma hábitos y costumbres culturales, asociadas al tiempo libre, en ocupaciones, en excusas que le permitan aparentar estar trabajando.

Su obra se compone por la documentación de acciones en vídeo y fotografía. Por la recopilación de objetos y restos del proceso. Ideas, apuntes, ocurrencias con las que crear un archivo en continua expansión en torno a la búsqueda de otras productividades.

De esta forma, el espacio expositivo se transforma en un terreno de juego, de ensayo. Sin reglas fijas. Donde buscar y probar otras formas de hacer y de habitar. Por hacer algo es la tabula rasa en la que se disuelve el «deber hacer» para dar rienda suelta al «querer hacer».

El artista

Rico nació en Salamanca en 1989. Su trabajo de investigación artística se basa en la creación y documentación de acciones que se inscriben en los espacios de tiempo que consideramos improductivos. “Trato de buscar excusas que me sirvan para profundizar en ellos, y hacerlos gotear. Para eso, me sitúo en contextos familiares, rutinarios, que convierto en mi propio campo de pruebas. Estos laboratorios de experimentación me sirven para buscar fracturas en las que introducirme: los descansos, las esperas, las colas, los tiempos muertos, el aburrimiento”, explica el artista.

Utiliza el vídeo y la fotografía como medios con los que documentar las acciones que desarrolla, además de todo tipo de objetos y rastros que se produzcan durante el proceso. Las piezas parten de momentos en los que, a priori, pensamos que no sucede nada. Tal como dice él mismo, “de esta forma, voy componiendo una obra en forma de archivo. Desde ahí, propongo espacios de resistencia en los que dilatar, ralentizar, y/o retener los ritmos cotidianos para crear nuevos puntos de partida. En definitiva, trato de buscar excusas para explorar qué sucede en esos momentos en los que no debería pasar nada”.

Víctor Rico recibió la Beca de creación artística contemporánea de la Fundación de Castilla y León en el año 2021.